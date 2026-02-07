Шестеро пострадали от взрыва гранаты в салоне красоты во Франции

Шесть человек пострадали в результате взрыва гранаты в салоне красоты в городе Гренобле на юго-востоке Франции.

Oб этом сообщает радиостанция ici.

"В результате взрыва гранаты в салоне красоты в центре Гренобля (департамент Изер) пострадали шесть человек", – говорится в сообщении.

Гранату в салон красоты бросил мужчина, пришедший туда в компании сообщника. Бросив гранату, злоумышленники скрылись с места преступления. Взрыв разбил витрину, осколки которой и стали причиной ранений шести человек. Один из пострадавших – 5-летний ребенок.

Пострадавшим была оказана первая помощь, сообщает ici.