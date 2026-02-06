 Лейла Алиева приняла участие в церемонии открытия II Международного музыкального фестиваля «Зимняя сказка» - ФОТО | 1news.az | Новости
Лейла Алиева приняла участие в церемонии открытия II Международного музыкального фестиваля «Зимняя сказка» - ФОТО

First News Media23:52 - 06 / 02 / 2026
6 февраля состоялась торжественная церемония открытия II Габалинского Международного музыкального фестиваля «Зимняя сказка», организованного Бакинской музыкальной академией имени Узеира Гаджибейли при поддержке Фонда Гейдара Алиева, Министерства культуры и компании Gilan.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в церемонии открытия приняли участие Лейла Алиева, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров, министр культуры Адиль Керимли и другие официальные лица, известные общественные деятели, жители Габалы и гости.

Выступая на мероприятии, ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, Народный артист Азербайджана, художественный руководитель фестиваля Фархад Бадалбейли отметил, что проводимый второй год подряд II Габалинский Международный музыкальный фестиваль «Зимняя сказка» является знаковым событием для нашей культуры.

«Музыкальный фестиваль «Зимняя сказка» уже во второй раз проходит в одном из самых живописных уголков нашей страны - городе Габала, который отличается своей чарующей природой. Габалинский международный музыкальный фестиваль, основанный еще в 2009 году и ставший прекрасной традицией, вновь собрал всех ценителей искусства. Сегодня Габала словно распахнула для нас свои волшебные двери. Стоит прекрасная погода, мы ждали снега. Потому что без снега этот фестиваль просто не мог бы состояться», - сказал он.

Художественный руководитель фестиваля выразил глубокую благодарность Фонду Гейдара Алиева, Министерству культуры и компании Gilan за оказанную помощь и поддержку.

После официальной части любителям музыки была представлена концертная программа Viva Opera с участием Симфонического оркестра Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета.

Симфонический оркестр является одним из основных коллективов Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета. За весь период деятельности Театра оперы и балета в составе оркестра работали самые профессиональные и талантливые музыканты. В разные годы за дирижерским пультом оркестра стояли такие известные капельмейстеры, как Маэстро Ниязи, Афрасияб Бадалбейли, Ашраф Гасанов, Ахад Исрафилзаде, Кямал и Рауф Абдуллаевы. В настоящее время в Симфоническом оркестре работают 124 музыканта. Они исполняют произведения на струнных инструментах - скрипке, альте, виолончели, контрабасе, арфе, а также на фортепиано, ударных и других инструментах. Наряду с европейскими музыкальными инструментами в оркестре используются и национальные - тар и кяманча. Сегодня в составе симфонического оркестра работает большое количество профессиональных исполнителей, носящих почетные звания. Наряду с опытными музыкантами большое значение в оркестре уделяется молодежи. Ежегодно из числа студентов Бакинской музыкальной академии имени У. Гаджибейли и выпускников Академии путем строгого конкурсного отбора в оркестр принимаются наиболее перспективные и талантливые молодые музыканты, которые перенимают здесь секреты оркестрового мастерства у признанных мастеров.

На концерте под управлением Заслуженного артиста Эюба Гулиева прозвучали арии из опер Х. Хименеса, Ф. Легара, Л. Делиба, Д. Модуньо, А. Лары, А. Биксио, Дж. Верди, Л. Денцы и Дж. Россини, а также итальянская песня, азербайджанская народная песня Küçələrə su səpmişəm и «Азербайджанский танец» М. Мирзоева.

Исполнения солистов - Афаг Аббасовой (сопрано), Айтадж Шыхализаде (меццо-сопрано), Азера Заде (тенор) и Махира Тагизаде (баритон) были встречены любителями музыки овациями.

Программа II Габалинского Международного музыкального фестиваля «Зимняя сказка» отличается особой насыщенностью. В рамках фестиваля 7 февраля состоится вечер камерной музыки «Баку-Неаполь: Музыкальный мост», символизирующий дружбу между Азербайджаном и Италией. Зрители смогут услышать произведения азербайджанских и итальянских композиторов.

