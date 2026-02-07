Арагчи: Если США нападет на Иран, мы атакуем американские базы в Персидском заливе

В случае атак со стороны США, Иран ответит нападением на американские базы в регионе Персидского залива.

Как передает IRNA, об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи в ходе посвященного ситуации на Ближнем Востоке форума в Дохе (Катар).

"У нас нет возможности атаковать американскую территорию, если Вашингтон нападет на нас, то мы будем атаковать его базы в регионе", - сказал он.

Форум начался сегодня, и продолжится до 9 февраля.

Источник: Report