В Иране заявили о задержании 111 участников «монархических ячеек»

Власти Ирана сообщили о масштабной операции против предполагаемых «монархических ячеек» по всей стране.

Как заявило Министерство разведки Ирана, в ходе проведенных мероприятий были задержаны 111 человек в 26 провинциях. По утверждению ведомства, речь идет о группах, связанных с монархическим движением, которые, как утверждается, планировали дестабилизирующие действия.

«Сотрудники Министерства разведки выявили и арестовали 111 ячеек монархистов в 26 провинциях, прежде чем они смогли предпринять какие-либо действия», — говорится в официальном заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что операция проводилась в рамках противодействия так называемым «американо-сионистским заговорам», направленным на разжигание беспорядков и подрыв внутренней безопасности страны.

Сообщается, что в ходе обысков были изъяты различные предметы, включая огнестрельное и холодное оружие, электрошокеры, дубинки, а также аэрозольные баллончики, листовки и маски.

Отметим, что иранские власти регулярно обвиняют оппозиционные силы, в том числе монархические группы, в связях с зарубежными оппонентами и попытках дестабилизации ситуации в стране.

Источник: iranintl.com