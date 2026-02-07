МИД Ирана: Ракетная программа страны не является предметом обсуждений

Ракетная программа Ирана не будет обсуждаться ни сейчас, ни в будущем, поскольку это вопрос обороны.

Как передает Report, об этом в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

Касаясь переговоров с американской стороной в Омане, глава МИД отметил, что они стали "хорошей отправной точкой, но для укрепления доверия еще предстоит пройти долгий путь".

По его словам, переговоры носили косвенный характер и касались только ядерной проблемы. Он сказал, что вопрос о запрете обогащения урана не подлежит обсуждению,

"Обогащение урана - это право Ирана, и оно должно продолжаться", - отметил он.

Арагчи также исключил возможность вывоза запасов высокообогащенного урана из Ирана в третьи страны в рамках возможного соглашения с США по ядерному досье.

Источник: Report