Иран исключил возможность вывоза ядерных запасов в другие страны

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи исключил возможность вывоза запасов высокообогащенного урана из исламской республики в третьи страны в рамках возможного соглашения с США по ядерному досье.

"Уровень обогащения урана зависит от наших потребностей. Обогащенный уран не покидает территорию Ирана", - сказал он в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera.

6 февраля в столице Омана прошел новый этап переговоров между Ираном и США по вопросу урегулирования кризиса вокруг ядерной программы Тегерана. Иранскую делегацию возглавлял Арагчи, американскую - спецпосланник президента Стивен Уиткофф.

