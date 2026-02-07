Иран исключил возможность вывоза ядерных запасов в другие страны
Глава МИД Ирана Аббас Арагчи исключил возможность вывоза запасов высокообогащенного урана из исламской республики в третьи страны в рамках возможного соглашения с США по ядерному досье.
"Уровень обогащения урана зависит от наших потребностей. Обогащенный уран не покидает территорию Ирана", - сказал он в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera.
6 февраля в столице Омана прошел новый этап переговоров между Ираном и США по вопросу урегулирования кризиса вокруг ядерной программы Тегерана. Иранскую делегацию возглавлял Арагчи, американскую - спецпосланник президента Стивен Уиткофф.
Источник: ТАСС
