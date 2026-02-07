 ИГ взял на себя ответственность за теракт в мечети в Исламабаде | 1news.az | Новости
ИГ взял на себя ответственность за теракт в мечети в Исламабаде

First News Media16:04 - Сегодня
ИГ взял на себя ответственность за теракт в мечети в Исламабаде

Группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за теракт в мечети в столице Пакистана Исламабаде, унесшего жизни свыше 30 человек.

Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте информагентства Amaq News Agency, который связан с группировкой.

В нем говорится о том, что нападавший прибыл на место, открыл огонь по охранникам, пытавшимся остановить его у главных ворот, и привел в действие пояс со взрывчаткой.

Отметим, что теракт произошел вчера. Помимо жертв, при взрыве пострадали 169 человек.

