В Афганистане в ДТП погибли свыше 10 человек

По меньшей мере 12 человек погибли и еще 3 пострадали при дорожно-транспортном происшествии в провинции Бадахшан.

Об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на заявление местных властей.

По словам представителя полиции Бадахшана, попавший в аварию автомобиль, следовавший из города Файзабад в районный центр Арганджва, съехал с дороги и упал в овраг.

Среди погибших и пострадавших есть дети, указывает агентство. Отмечается, что причиной аварии могли стать плохие условия на горной дороге.