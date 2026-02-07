В Афганистане в ДТП погибли свыше 10 человек
По меньшей мере 12 человек погибли и еще 3 пострадали при дорожно-транспортном происшествии в провинции Бадахшан.
Об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на заявление местных властей.
По словам представителя полиции Бадахшана, попавший в аварию автомобиль, следовавший из города Файзабад в районный центр Арганджва, съехал с дороги и упал в овраг.
Среди погибших и пострадавших есть дети, указывает агентство. Отмечается, что причиной аварии могли стать плохие условия на горной дороге.
