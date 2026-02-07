Орбан назвал Украину врагом Венгрии

Украина является врагом Венгрии, потому что требует от Евросоюза отказаться от поставок энергоносителей из России.

Об этом заявил премьер-министр Виктор Орбан на встрече с активистами правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" в городе Сомбатхей.

По его словам, Киев постоянно требует от Брюсселя, чтобы члены ЕС, в том числе Венгрия, "были лишены доступа к дешевой российской энергии". "Кто бы это ни говорил, это враг Венгрии, поэтому Украина - наш враг", - сказал премьер, выступление которого транслировал телеканал М1.

Он пояснил, что без поставок российских энергоносителей расходы венгерских семей на жилищно-коммунальные услуги увеличатся как минимум на 8% в год. "Это как будто бы вас лишили зарплаты за целый месяц", - уточнил Орбан.

Венгерское правительство неоднократно отмечало, что пока не может обойтись без российских энергоносителей, хотя и продолжает курс на диверсификацию маршрутов и источников поставок. В связи с этим Будапешт не поддерживает план Брюсселя, предусматривающий прекращение закупок странами Евросоюза нефти и газа из РФ.

Венгрия по-прежнему получает большую часть нефти по трубопроводу "Дружба", а газа - по "Турецкому потоку" и его ответвлениям через Болгарию и Сербию. Как отмечал глава МИД Петер Сийярто, в 2025 году в Венгрию из России поступило более 8,5 млн тонн нефти и свыше 7 млрд кубометров природного газа.

Источник: ТАСС