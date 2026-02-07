 «Сплющилась, но уцелела» - Лувр показал корону императрицы Евгении, которую потеряли грабители | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

«Сплющилась, но уцелела» - Лувр показал корону императрицы Евгении, которую потеряли грабители

First News Media20:25 - Сегодня
«Сплющилась, но уцелела» - Лувр показал корону императрицы Евгении, которую потеряли грабители

Парижский Лувр сообщил, что потерянная грабителями корона императрицы Евгении несколько пострадала в процессе ограбления, однако она «практически цела» и может быть полностью реставрирована, сообщает ВВС.

Во время ограбления Лувра, произошедшего в октябре прошлого года, группе злоумышленников удалось вынести драгоценности на сумму около 88 млн евро (104 млн долларов). Они украли украшенные бриллиантами предметы, принадлежавшие французским монархам.

При этом корону императрицы Евгении, жены Наполеона III, они выронили, когда скрывались на скутерах с места преступления.

После ограбления музей опубликовал фотографии пострадавшей короны. Он заявил, что предмет «получил значительные повреждения», поскольку грабители пытались просунуть его через узкую дыру, которую они проделали в стеклянной защитной витрине.

На короне недостает одного из золотых орлов, однако на своих местах по-прежнему находятся все 56 изумрудов и почти все бриллианты (из 1354 не хватает только десяти).

Лувр добавляет, что корона, изготовленная в XIX веке, будет полностью реставрирована, при этом «необходимости в реконструкции не будет».

За реставрацией будет следить специальная экспертная комиссия во главе с руководительницей Лувра Лоранс де Кар.

Ограбление Лувра произошло 19 октября 2025 года. Злоумышленники подъехали к музею незадолго до открытия на украденном автомобильном подъемнике и с использованием циркулярных пил проникли через балкон в Галерею Аполлона.

Поделиться:
280

Актуально

Спорт

Азербайджанские дзюдоисты взяли две медали в первый день турнира «Большой шлем» - ...

Политика

Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили угрозу терроризма

Мнение

Визит Джей Ди Вэнса в Азербайджан: личная дипломатия Трампа и новый этап ...

Мнение

Империя без побед: как рухнул миф о «великой военной державе»

В мире

В воинской Армении части найден мертвым контрактник

Нетаньяху посетит США, чтобы обсудить с Трампом ситуацию с Ираном

«Сплющилась, но уцелела» - Лувр показал корону императрицы Евгении, которую потеряли грабители

В Африке убили пожилую туристку, чтобы использовать ее тело в колдовстве

Выбор редактора

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Новости для вас

Трампа с Меланией познакомил Эпштейн

В файлах Эпштейна нашлось имя Зеленского

В Италии начали срочную проверку из-за сходства изображения ангела на фреске с Мелони - ФОТО

Али Хаменеи: Военная агрессия США против Ирана превратится в конфликт регионального уровня

Последние новости

В воинской Армении части найден мертвым контрактник

Сегодня, 22:16

Азербайджанские дзюдоисты взяли две медали в первый день турнира «Большой шлем» - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 21:50

Нетаньяху посетит США, чтобы обсудить с Трампом ситуацию с Ираном

Сегодня, 21:47

Во время визита в Баку Вэнса будет сопровождать заместитель госсекретаря США

Сегодня, 21:15

«Сплющилась, но уцелела» - Лувр показал корону императрицы Евгении, которую потеряли грабители

Сегодня, 20:25

В туалете бакинского кафе от сердечного приступа скончался мужчина

Сегодня, 20:14

В Африке убили пожилую туристку, чтобы использовать ее тело в колдовстве

Сегодня, 20:00

В Сумгайыте четыре члена одной семьи отравились угарным газом

Сегодня, 19:45

Задержан организатор теракта в Исламабаде

Сегодня, 19:40

Визит Джей Ди Вэнса в Азербайджан: личная дипломатия Трампа и новый этап двусторонних отношений

Сегодня, 19:30

Пашинян обсудил в МИД Армении нормализацию отношений с Азербайджаном и Турцией

Сегодня, 19:22

В воскресенье погода для метеочувствительных людей будет комфортной

Сегодня, 18:55

Напавший на общежитие в Уфе подросток выкрикивал националистические лозунги - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:43

Ожидается усиление ветра, объявлено предупреждение

Сегодня, 18:28

Орбан назвал Украину врагом Венгрии

Сегодня, 18:10

Империя без побед: как рухнул миф о «великой военной державе»

Сегодня, 17:50

В Афганистане в ДТП погибли свыше 10 человек

Сегодня, 17:30

В Баку вынесен приговор по отношению к лжесотруднику ПО «Азеригаз»

Сегодня, 17:22

Из области шеи учительницы, раненой при стрельбе в лицее «İdrak», извлечено 16 осколков - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:02

Арестован ученик, устроивший вооружённый инцидент в лицее «İdrak»

Сегодня, 16:50
Все новости
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

Одной из самых обсуждаемых тем последних дней стало внесение изменений в Трудовой кодекс АР, согласно которым отцы получили право на29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48