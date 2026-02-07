«Сплющилась, но уцелела» - Лувр показал корону императрицы Евгении, которую потеряли грабители

Парижский Лувр сообщил, что потерянная грабителями корона императрицы Евгении несколько пострадала в процессе ограбления, однако она «практически цела» и может быть полностью реставрирована, сообщает ВВС.

Во время ограбления Лувра, произошедшего в октябре прошлого года, группе злоумышленников удалось вынести драгоценности на сумму около 88 млн евро (104 млн долларов). Они украли украшенные бриллиантами предметы, принадлежавшие французским монархам.

При этом корону императрицы Евгении, жены Наполеона III, они выронили, когда скрывались на скутерах с места преступления.

После ограбления музей опубликовал фотографии пострадавшей короны. Он заявил, что предмет «получил значительные повреждения», поскольку грабители пытались просунуть его через узкую дыру, которую они проделали в стеклянной защитной витрине.

На короне недостает одного из золотых орлов, однако на своих местах по-прежнему находятся все 56 изумрудов и почти все бриллианты (из 1354 не хватает только десяти).

Лувр добавляет, что корона, изготовленная в XIX веке, будет полностью реставрирована, при этом «необходимости в реконструкции не будет».

За реставрацией будет следить специальная экспертная комиссия во главе с руководительницей Лувра Лоранс де Кар.

Ограбление Лувра произошло 19 октября 2025 года. Злоумышленники подъехали к музею незадолго до открытия на украденном автомобильном подъемнике и с использованием циркулярных пил проникли через балкон в Галерею Аполлона.