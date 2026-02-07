 В Милане между протестующими против Олимпиады и полицией произошли столкновения | 1news.az | Новости
В мире

В Милане между протестующими против Олимпиады и полицией произошли столкновения

First News Media23:00 - 07 / 02 / 2026
Столкновения между полицией и несколькими десятками протестующих прошли в Милане во время демонстрации против проведения Олимпийских игр в Италии и присутствия на них агентов Службы иммиграции и таможенного контроля США (ICE).

Как сообщает агентство ANSA, после того, как группа людей в масках начала бросать камни и запускать дымовые шашки в полицию, против них были применены водометы и слезоточивый газ. В результате стычек были задержаны несколько человек.

Протесты продолжаются второй день. Манифестация в Милане проходила и накануне, в день открытия Олимпиады, но о беспорядках не сообщалось. Протестные выступления направлены главным образом против США, Израиля и итальянского правительства, которое только в четверг одобрило декрет об ужесточении санкций и наказаний в отношении участников манифестаций. Декрет был принят спустя несколько дней после акции в Турине, которая переросла в серьезные столкновения с полицией. В них пострадали как манифестанты, так и более ста сотрудников правоохранительных органов. Итальянские следователи ведут расследование в отношении зачинщиков беспорядков.

Оппозиция обвиняет правительство в попытках ввести полицейский репрессивный режим, ущемляющий свободы граждан. Информация о включении агентов ICE в состав американского контингента безопасности на Олимпийские игры вызвала взрыв общественного возмущения в Италии на фоне инцидентов во время протестов в Миннеаполисе (США, штат Миннесота), где убили двух граждан.

Одновременно итальянские правоохранительные органы расследуют несколько акций саботажа на участках железной дороги на севере страны. В частности, в районе Болоньи были обнаружены обрезанные кабели, а на другом направлении - самодельное взрывное устройство, которое обезвредили. Не исключается, что инциденты, приведшие к большим задержкам в движении поездов, могут носить анархический след и связаны также с Олимпиадой.

