Посол США в Израиле: Трамп заинтересован в мирном урегулировании противоречий с Ираном

Президент США Дональд Трамп заинтересован в мирном урегулировании противоречий с Тегераном.

Об этом заявил американский посол в Израиле Майк Хакаби.

"Я думаю, он в самом деле хотел бы мирного итога", - сказал он в интервью телеканалу Fox News. Говоря о вероятности нанесения ВС США ударов по территории исламской республики, дипломат не стал называть атаку неизбежной. "Мне неизвестно о неизбежности [ударов]", - указал Хакаби.