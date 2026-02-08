Завтра в Мадриде пройдет «сверхсекретная» встреча по урегулированию конфликта вокруг Западной Сахары

Под прямым патронажем США 8 февраля в Мадриде пройдет "сверхсекретная" встреча представителей Марокко, Алжира, Мавритании и Фронта Полисарио.

По данным источников Jeune Afrique, эти беспрецедентные переговоры могут стать настоящим стартом урегулирования конфликта вокруг Западной Сахары.

По данным источников издания, встреча пройдет в закрытых залах посольства США в Мадриде, вдали от прессы и официальных заявлений. Участие в мероприятии, как отмечается, примут по три представителя от каждой стороны под руководством американцев во главе со спецпосланником американского лидера Дональда Трампа по Африке Массада Булоса и посла США при ООН Майкла Уолтца.

Эмиссар ООН Стаффан де Мистура будет участвовать скорее в роли наблюдателя, так как с осени 2025 года процесс явно переместился из Нью-Йорка в Вашингтон.

В центре испанской столицы обсудят новый марокканский план автономии (40 страниц против трех в тексте от 2007 года), подготовленный под личным контролем короля Марокко и при участии советников Фуада Эль-Химмы, Тайеба Фасси-Фихри и Омара Аззимана, а также генеральной дирекции исследований и документации (DGED) королевства и профильных министерств. Вашингтон считает, что Рабат может еще доработать отдельные параметры, но основа уже есть. В частности, исключается проведение референдума о независимости Западной Сахары, предлагается широкая автономия под марокканским суверенитетом с сохранением флага, дирхама и территориальной целостности - красные линии Рабата.

Для США Сахара давно перестала быть периферийным вопросом - это стратегический приоритет, отмечают источники издания. Стабилизация Магриба необходима для безопасности НАТО и предотвращения "замороженного конфликта" у Атлантики и Сахеля.

