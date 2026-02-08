 Олимпийская мода - костюмы каких национальных команд привлекли внимание в этом сезоне? - ФОТО | 1news.az | Новости
Олимпийская мода - костюмы каких национальных команд привлекли внимание в этом сезоне? - ФОТО

First News Media17:00 - Сегодня
Олимпийская мода - костюмы каких национальных команд привлекли внимание в этом сезоне? - ФОТО

Внимание миллионов зрителей по всему миру в эти дни приковано к главному спортивному событию года - XXV зимним Олимпийским играм, стартовавшим 6 февраля в Италии.

Хотя музыкальные номера и танцы на церемонии открытия привлекают к себе много внимания, настоящим событием становится вопрос о том, какая страна лучше всего подготовилась к крупнейшему спортивному событию года.

Немалая роль принадлежит олимпийской экипировке национальных команд. Ещё до первых стартов она выполняет роль мягкой силы, транслирует идентичность каждой страны.

Итак, какой из команд удалось отличиться на этот раз?

Гаити

Как шутит пресса, Гаити вряд ли победит в медальном зачете — сборную представляют всего два спортсмена, — но ее шансы на «золото» в стиле весьма высоки. Дизайнер Стелла Джин, во второй раз создающая парадную форму для команды, задумала сделать ее живой картиной: принт должен был воспроизводить работу гаитянского художника Эдуарда Дюваля-Карри с изображением революционера Франсуа Доминика Туссен-Лувертюра на коне. МОК, однако, счел мотив политическим — и наложил на него запрет. В результате от дерзкого замысла на парадной форме остался лишь красный конь, ставший ярким напоминанием о героическом прошлом страны.

Монголия

В списке главных модных героев Игр — и сборная Монголии. Коллекция построена на этнической концепции: палитра, силуэты и традиционные узоры отсылают к костюмам XIII–XV веков, а основным материалом стал высококачественный кашемир. В противовес технологичным синтетическим тканям Монголия напоминает: для выживания в экстремальном холоде у кочевников нет равных натуральным материалам. «Эти вещи — дань стойкости, мудрости и воинственному духу монголов, тысячелетиями живших в условиях вечной зимы», — подчеркивают в компании.

Канада

Концепция униформы сборной Канады построена на многослойности и современных «умных» тканях. На соревнованиях спортсмены выйдут в технической экипировке, выполненной в приглушенной, характерной для стритвира палитре. Одно из ноу-хау коллекции: стильный жилет-трансформер, который также может быть использован как шарф или… подушка!

Франция

На фоне сдержанной палитры канадцев французская сборная выглядит куда более оптимистично. Ее униформа выполнена в нежных розово-голубых тонах, которые тонко перекликаются с цветами национального флага. Вся коллекция разделена на три смысловых блока — «Деревня», «Интервью» и «Подиум», — и соединяет в себе парижскую элегантность, эргономичный крой и современные дышащие ткани.

США

Парадная экипировка команды стала квинтэссенцией «американского стиля»: в нее вошли патриотические свитера с флагом и ретро-орнаментами, белые шерстяные пальто на деревянных пуговицах и светлые брюки. Особый акцент сделан на инновациях — часть экипировки, включая пуховик, который буквально надувается ручным насосом.

Великобритания

Знаменосцы сборной Великобритании выйдут на церемонию открытия Игр в эксклюзивных шапках и шарфах, разработанных дизайнером Беном Шерманом в коллаборации с пятикратным олимпийским призером Томом Дейли. В остальное время спортсмены будут выступать в экипировке, сочетающей традиционную сине-бело-красную гамму Team GB с ярко-розовыми акцентами.

Норвегия

В 2026 году бренд Норвегия представляет свежую интерпретацию свитера, который впервые был надет командой Норвегии на Олимпиаде 1956 года в Кортине. Современная версия представлена в синем и красном цветах и выполнена из двухслойной шерсти: норвежской — снаружи, мериноса — внутри.

Бразилия

В бразильской линейке представлены стеганые пуховики и парки в оттенках слоновой кости. А главный «хит» дропа — элегантный комбинезон со звездами, разработанный в коллаборации с бразильским спортсменом Лукасом Пиньейро Бротеном.

Лучшие комплекты выглядят аутентично, не превращаясь в костюм, и при этом сохраняют функциональность спортивной экипировки.

Стиль выигрывает тогда, когда за ним стоит продуманная история, а функциональность не ощущается как второстепенная деталь.

Источник: Posta Magazine

