Парламент Ирана завтра проведет обсуждения переговоров с США

Меджлис Ирана (однопалатный парламент) 9 февраля проведет заседание, на котором будут рассмотрены промежуточные итоги первого раунда переговоров с США по иранскому ядерному досье.

Об этом сообщил зампредседателя комитета по нацбезопасности иранского парламента Аббас Могтадаи в интервью агентству IRNA.

"Завтра Меджлис на закрытом заседании рассмотрит ход переговоров между Исламской Республикой Иран и Соединенными Штатами. Вероятно, на заседании будет присутствовать глава МИД Ирана Аббас Арагчи", - отметил он.

Источник: Report