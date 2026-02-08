На Солнце 8 и 9 февраля ожидаются сильные вспышки

Сильнейшие вспышки самого высокого класса (Х) могут произойти на Солнце 8 и 9 февраля, сообщили в российском Институте прикладной геофизики.

"Согласно прогнозу, 8 и 9 февраля вспышечная солнечная активность возможна от низкой до умеренной, могут быть вспышки класса Х, в том числе протонные", - сообщили в институте.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

Источник: ТАСС