Стендап-комик Сабуров: Решением вопроса о запрете на въезд в РФ займутся юристы

Казахстанский стендап-комик Нурлан Сабуров заявил, что юристы и компетентные органы займутся решением вопроса о его запрете на въезд в РФ.

"Не буду комментировать сложившуюся ситуацию, есть юристы, они на своем уровне займутся вопросами со всеми компетентными органами. Время расставит все на свои места", - написал Сабуров в Instagram.

Он также отметил, что благодарен России за гостеприимство и возможность для творческого развития: "Везде меня встречали дружелюбно и тепло. Я благодарен стране, в которой получил возможность для творческого развития, состоялся как артист".

После сделанного заявления комик очистил свою страницу в социальной сети, сейчас в его профиле нет публикаций.

Напомним, что Сабурову установили запрет на въезд в Россию на 50 лет.