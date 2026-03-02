В Ходжалы водители и пассажиры оказались в «ледяном плену» - ФОТО - ВИДЕО

На участке «Дороги Победы», проходящем через территорию села Бахарлы Ходжалинского района, граждане оказались в беспомощном состоянии в автомобилях из-за обледенения дороги.

Как сообщили в МЧС, на место происшествия были привлечены пожарные-спасатели Шушинской городской части Государственной службы пожарной охраны МЧС, передает 1news.az.

В связи с обледенением трассы легковой автомобиль марки Mercedes съехал на обочину и не смог продолжить движение. Пожарные-спасатели эвакуировали находившихся в машине граждан на спецтехнике в безопасную зону.

Кроме того, было обеспечено дальнейшее движение легкового автомобиля марки Chevrolet, который также не мог проехать из-за гололеда.