Прокуратура Армении требует конфискации $3,1 млн у экс-министра

Прокуратура Армении хочет изъять у экс-главы минобрнауки Левона Мкртчяна $3,1 млн и 33 объекта движимого и недвижимого имущества.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно иску, конфискации, помимо денежных средств, подлежат 26 объектов недвижимости, 7 транспортных средств и участие в 5 юрлицах.

Отмечается, что будут изъяты 893 млн 449 тыс. драмов — в качестве остатка незаконных денежных средств, а также 276 млн 106 тыс. драмов, происхождение которых не подтверждается законными доходами.

Напомним, Левон Мкртчян – член партии "Дашнакцутюн". Занимал пост министра в 1998-1999, 2001-2003, 2006-2008 и 2016-2018 гг.

Источник: Sputnik Армения