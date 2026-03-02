Высота снежного покрова в Азербайджане достигла 37 сантиметров

В большинстве регионов Азербайджана сохраняется дождливая погода, в ряде мест идет снег.

Как сообщает 1news.az, об этом отмечено в данных Национальной службы гидрометеорологии по состоянию на 10:00 2 марта.

Согласно информации, высота снежного покрова в Шахбузе составила 37, в Кишчае (Шеки) - 33, в Алибейли (Закатала) - 25, в Хыналыге и Грызе - 24, в Дашкясане - 22, в Кяльбаджаре - 21, в Гусаре и Гядабее - 18, в Лачине, Шахдаге и Губадлы - 16, в Сарыбаше (Гах) - 15, в Шуше - 12, в Халтане - 11, в Гёйгёле и Ханкенди - 10, в Ходжалы, Хызы, Лерике и Губе - 7, в Физули - 6, в Исмайыллы - 5, в Тертере, Огузе и Габале - 4, в Гобустане - 1 сантиметр.

Количество выпавших осадков в Лянкяране составило 12, в Астаре - 11, в Товузе - 10, в Гяндже - 8, в Агстафе, Балакяне, Барде, Мингячевире, Нафталане, Геранбое, Шамкире, Гёйчае, Агдаме, Нахчыване, Евлахе, Шамахе, Зардабе, Джейранчёле и Джульфе - 5 мм.

В Дашкесане, Гёйгёле, Гяндже, Гахе, Шеки, Гусаре, Халтане, Лерике, Нафталане, Шамкире, Балакяне, Гёйчае и Шамахе наблюдается туман, видимость ограничена до 500 метров.