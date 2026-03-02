Лейла Алиева присутствовала на показе спектакля «Нефтяной бум улыбается всем» - ФОТО

В Азербайджанском национальном театре юного зрителя состоялся показ спектакля «Нефтяной бум улыбается всем», поставленного по одноименной пьесе народного писателя Максуда Ибрагимбекова.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на показе спектакля, представленного в рамках фестиваля «Нефтяной бум улыбается всем», посвященного творческому наследию писателя, проходившего с ноября 2025 года по февраль 2026 года и организованного при поддержке Фонда Гейдара Алиева, присутствовала Лейла Алиева.

Режиссер-постановщиком сценического произведения является Константин Солдатов, художник-постановщик - Чингиз Бабаев, хореограф - Нигяр Ибрагимбейли, саунд-дизайнеры - Константин Солдатов и Платон Солдатов.

Роли в спектакле исполнили заслуженные артисты Шовги Гусейнов, Эльнур Гусейнов, актеры Бахрам Гасанов, Ася Атакишиева, Керем Хадызаде, Сабина Мамедзаде, Нурлан Сулейманлы, Манаф Дадашев, Шебнем Гусейнова, Рашад Сафаров, Джейхун Мамедов, Натиг Фарзалиев, Умман Будагов, Мирзаага Мирзоев, Рамиг Насиров, Адалят Абдулсамед, Гусейн Байрамов и Мехрибан Гусейнова.

В завершение Лейла Алиева встретилась с творческим коллективом спектакля.

Отметим, что фестиваль «Нефтяной бум улыбается всем» является проектом Центра творчества Максуда Ибрагимбекова.