Посольство РФ в Баку: из Ирана через Азербайджан эвакуированы 39 россиян

На данный момент из Ирана через границу Азербайджана эвакуированы 39 россиян.

Об этом 1news.az передает со ссылкой на сообщение посольства РФ в Азербайджане.

«Посольство России в Азербайджане сообщает, что 1 марта 2026 года начался организованный переход российскими гражданами государственной границы между Ираном и Азербайджаном через пропускной пункт «Астара».

По состоянию на текущий момент границу пересекло 39 граждан Российской Федерации.

Сотрудники Посольства России в Баку в плотной координации с азербайджанскими властями продолжают оказывать всестороннюю поддержку соотечественникам», - говорится в сообщении.

