На дороге Баку–Сумгайыт введены временные ограничения движения

В настоящее время на автодороге Баку–Сумгайыт в направлении Сулутепинского круга проводятся временные ремонтно-восстановительные работы по обновлению асфальтового покрытия.

Как сообщает 1news.az, на указанном участке введены временные ограничения движения транспорта.

Водителей просят соблюдать требования временных дорожных знаков и пользоваться альтернативными маршрутами.

Сотрудники дорожной полиции принимают превентивные меры для обеспечения бесперебойного движения и осуществляют регулирование транспортного потока.