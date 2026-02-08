Илон Маск: «Пришло время для масштабного возвращения на Луну»

Основатель компании SpaceX Илон Маск считает, что пришло время для масштабного возвращения на Луну. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Пришло время для масштабного возвращения на Луну», — написал предприниматель.

Таким образом он прокомментировал публикацию другого пользователя соцсети. В ней отмечается, что от первого полета на самолете до высадки на Луну прошло 66 лет. К публикации пользователь приложил коллаж с фотографиями самолета с двигателем братьев Райтов в 1903 году и американского астронавта Нила Армстронга на поверхности Луны в 1969 году.

3 февраля американское космическое агентство NASA перенесло старт второй миссии «Артемида II» на март после утечки жидкого водорода во время «генеральной репетиции». В НАСА уточнили, что утечка произошла в интерфейсе, который используется для подачи криогенного топлива в основную ступень ракеты.