Трамп призвал исправить избирательную систему США

Американский президент Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social призвал исправить избирательную систему страны.

«Выборы в Америке сфальсифицированы, украдены и являются посмешищем во всем мире. Мы либо исправим их, либо у нас больше не будет страны», — заявил глава Белого дома.

Для решения данного вопроса лидер США попросил республиканцев одобрить «Закон о спасении Америки». Он включает требование предъявлять документ, удостоверяющий личность, подтверждать гражданство жителей при регистрации избирателей, а также существенно ограничить использование голосования по почте.