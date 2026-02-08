В Шамкире произошло тяжелое ДТП

В Шамкирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого есть погибший и раненые.

Как сообщает Report, авария была зафиксирована на территории села Сабиркенд.

Автомобиль марки Tofaş под управлением жителя Зангиланского района, 1993 года рождения Суджаддина Шукюрлю, вышел из-под управления и врезался в дерево на обочине дороги.

В результате происшествия пассажир - житель Исмаиллинского района, 1988 года рождения Алтун Мустафаев - скончался на месте.

Другие пассажиры - житель Кубинского района, 1994 года рождения Самир Гурбанов, и житель Шамахинского района, 1997 года рождения Намиг Аскеров - получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы.

По факту проводится расследование.