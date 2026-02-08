Азербайджан экстрадировали в Турцию лиц, разыскиваемых Интерполом
Азербайджан, Грузия, Германия, Черногория, Северная Македония и Греция экстрадировали в Турцию 15 человек, находившихся в розыске по "красному уведомлению" Интерпола.
Об этом министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил на своей странице в соцсети X.
Сообщается, что экстрадированные лица обвиняются в умышленном убийстве, покушении на убийство, торговле наркотиками, кражах и мошенничестве.
“15 SUÇLUYU DAHA ÜLKEMİZE GETİRDİK”
🟥 Kırmızı Bültenle Aradığımız 9,
❌ Ulusal Seviyede Aradığımız yurdışındaki 6 Suçluyu,
GÜRCİSTAN(6), ALMANYA(4), KARADAĞ(2), AZERBAYCAN, KUZEY MAKEDONYA ve YUNANİSTAN’dan Ülkemize Getirdik.
🟥 Kırmızı Bültenle Aradığımız;
-“Tasarlayarak… pic.twitter.com/PuknRv0plm — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 8, 2026