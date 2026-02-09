В Баку пройдет выставка одной из ведущих представительниц мирового текстильного искусства - ФОТО

11 февраля в Азербайджанском национальном музее ковра откроется персональная выставка «Взгляд за грань достоверного» известной венгерской художницы по гобеленам Жужи Перели.

На выставке будет представлено 29 произведений, отражающих мировоззрение, творческий потенциал и высокий уровень профессионального мастерства художницы, считающейся одной из ведущих представительниц текстильного искусства, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу музея ковра.

В гобеленах, созданных с использованием синтеза шелка, шерсти и хлопка, автор органично соединяет такие темы, как взаимоотношения человека и природы, вселенная, время, память, вечность и другие, с мифологическими образами и абстрактными мотивами. Ее работы, отличающиеся глубоким философским содержанием, безупречной композицией и богатой цветовой палитрой, сохраняют классические традиции европейского гобелена и одновременно расширяют границы этого вида искусства за счет применения новых материалов, техник и инновационных творческих подходов. Гобелены Ж.Перели, выступая посредником между материальным и нематериальным мирами, посредством символов передают зрителю эмоции и духовные реальности, которые трудно выразить словами. Эти качества придают произведениям художницы, занимающей особое место в современном искусстве гобелена, индивидуальность и бессмертие.

В 2001 году Ж. Перели стала первой иностранной художницей, представившей персональную выставку в Обюссоне (Франция), считающемся центром искусства гобелена - ее произведения хранятся в музеях и частных коллекциях в различных странах мира.

Выставка организована Азербайджанским национальным музеем ковра, Министерством культуры и инноваций Венгрии и Художественным фондом Габора Ковача и вносит значительный вклад в развитие межкультурного сотрудничества и продвижение современных тенденций в текстильном искусстве.

Выставка продлится до 28 февраля 2026 года.