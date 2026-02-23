Эфир как зеркало нации: Аббас Багиров, Тунзаля Агаева и другие артисты призывают вернуть качество на ТВ - ФОТО - ВИДЕО

В минувшие выходные певица Саида Султан выступила с резким видеообращением в Instagram, в котором подвергла критике азербайджанское телевидение и его ведущих, не называя при этом конкретных каналов и имен.

Певица заявила, что уже год не выходит в телеэфир, поскольку, по её словам, он оказался заполнен скандалами и исполнителями низкопробных песен. В своём обращении она поставила под сомнение профессиональный уровень и образование телеведущих, а также раскритиковала практику вывода в эфир артистов, получивших популярность в TikTok.

Заявление С.Султан прозвучало на фоне недавнего эфира программы Həmin Zaur (ARB TV), в котором выступила певица Шалаля Сясли с песней «Gəl mənə addım-addım». Песня за короткий срок стала вирусной в TikTok и, получив популярность в соцсети, быстро вышла в телевизионный эфир - при этом в обществе всё чаще звучит сожаление о том, что именно подобного рода композиции, а не более содержательный музыкальный материал сегодня стремительно набирают просмотры и формируют музыкальную повестку.

Высказывания Саиды Султан стали поводом для более широкой дискуссии. К критике происходящего на телевидении присоединились и другие известные представители шоу-бизнеса, которые также выразили недовольство форматом эфиров, засильем скандалов и снижением требований к музыкальному контенту. Таким образом, частное заявление певицы переросло в обсуждение состояния телевизионной индустрии в целом, в котором приняла участие и заслуженная артистка Лала Мамедова.

«Народ не несёт никакой вины за то, что происходит на телевидении, и он не заслуживает видеть и слышать весь этот позор. К сожалению, телеканалы, ведущие и руководители, которые ради рейтингов представляют нам людей, не имеющих отношения к музыке, как певцов, не смогут компенсировать ущерб, нанесённый нашей нравственности, никакими миллионами. Моё предложение заключается в том, чтобы древние профессии были легализованы, а их представители больше не выступали под названием «певец», а занимались своей деятельностью вне эфира», - отметила в Instagram Stories Л.Мамедова.

Заслуженная артистка, ведущая канала ITV Наиля Исламзаде в своем статусе в социальной сети Facebook отметила, что «некоторые телевизионные каналы регулярно приглашают в эфир певцов, не обладающих талантом и голосом», подчеркнув, что «в эфире они обсуждают и злословят о других артистах, а ведущие этих программ подогревают ситуацию, чтобы спровоцировать ещё больший скандал»: «Я 43 года проработала на телевидении, и такого положения дел не было никогда. Телевидение - это не просто экран, это лаборатория коллективного сознания. То, что ты показываешь там, завтра общество начинает повторять. Скандал может приносить рейтинги, но рейтинг - это не культура. Сплетни разжигают эмоции, но не воспитывают вкус. Если эфирное пространство превращается в площадку, где люди без голоса, таланта и труда унижают друг друга, это уже не развлечение, а эстетическая деградация».

Наиля Исламзаде отмечает, что всегда говорила и продолжает говорить, что «телевидение - это не казино. Деньги, заработанные за счёт потери ценности, на самом деле - это потеря. Каждый, кто отвечает за просвещение в стране, особенно руководители медиа, должен серьёзно осознавать эту ответственность. Иногда зрители с восхищением пересматривают видео передач, снятых 30-40 лет назад. А что скажут через 30–40 лет о некоторых современных каналах? Чем мы запомним нынешние эфиры? Вкус общества не формируется случайно - его либо возвышают, либо удешевляют. Экран - это зеркало будущего: что показываем сегодня, завтра мы будем проживать сами.

Не осталась в стороне от обсуждений и народная артистка Тунзаля Агаева, заявившая на своих страницах в социальных сетях следующее: «Красивые азербайджанские песни, наша композиторская музыка, фольклор - в первую очередь их нужно правильно и со вкусом продвигать среди самих себя. Эту мысль я выражаю как музыкант, который понимает и исполняет свою творческую миссию. Никогда не боролась с тем, что критикуем - «низкопробностью», «опустившимся уровнем» или «развращающими вкус» людьми - лишь словами. Своё мнение я всегда доказывала делом: через свою деятельность и работу вместе с профессионалами, которые меня окружают».

«У меня есть вопросы ко многим телевизионным ведущим, редакторам и режиссёрам некоторых программ. Через 20–30 лет, оглядываясь на эфиры сегодняшнего дня, с каким лицом вы будете вспоминать тот уровень посредственности, который демонстрируете сейчас? Когда будущие поколения спросят вас, как вы сохранили культуру Азербайджана и наше богатое, уникальное музыкальное наследие, что вы ответите? Скажете, что в эфире были только те, кто не понимает музыку, но «популярен» в социальных сетях?» - задается в Instagram Stories вопросом заслуженный артист Аббас Багиров.

«Неужели сегодня того, кто собирает просмотры, достаточно, чтобы выйти в эфир? Разве критерии должны упасть до такой степени? Профессиональная азербайджанская музыка всегда была любима, всегда была на вершине и навсегда останется в истории. Но сегодня вы показываете молодому поколению такие выступления и представления, что даже на улице их слушать было бы стыдно», - продолжает певец, отмечая, что эфир - это не просто шоу, а зеркало нации и память будущего.

«А вы мутите это зеркало… Портите эту память… Поступаете против ценностей, которыми гордится нация в музыке. Помните: время всё расставляет по своим местам. Но история никогда не прощает тех, кто оказался на неправильной стороне», - подчеркивает заслуженный артист.

Аббас Багиров считает, что следует доносить будущему поколению азербайджанскую культуру, изысканную музыку и настоящее искусство: «Если вы скажете: «Кто сегодня ценит хорошую музыку?», «Всем нужны шоу», «Скандалы приносят рейтинги» - тогда я спрашиваю: кто формирует этот вкус? Эфир формирует вкус, задаёт направление, влияет на мышление общества. Если вы каждый день показываете посредственное, конечно, посредственное будет восхваляться. Но если вы совместно решите продвигать лучшее, качественное, профессиональное - вы увидите, что зритель меняется, вкус растёт, качество занимает своё место».

Заслуженный артист призвал начать «вместе показывать лучшее»: «Давайте вместе начнём выводить в эфир ценное. Давайте вместе дадим площадку настоящему искусству. Тогда вы увидите, что такое качество и каким оно должно быть. Тогда вы поймёте, что вкус народа не низок - просто выбор, который ему предлагают, зависит от вас. Не забывайте: сегодня мы создаём музыкальную память будущего».

«Некоторые ведущие говорят в эфире: «Хорошие, настоящие артисты не приходят к нам в эфир, поэтому мы вынуждены приглашать посредственных…» Разве дело в этом? После того, как вы годами опускали эфир до уровня второго-третьего сорта, почему артист должен приходить на вашу программу? Вы из-за рейтинга испортили вкус, обесценили ценность, понизили уровень, а потом говорите: «Хорошие не приходят», - продолжает Аббас Багиров.

Заслуженный артист считает, что «сначала нужно радикально изменить концепцию»: «Нужно изменить среду, нужно вернуть понятие ценности. Если вы умеете заставить аплодировать посредственности, значит, вы сможете заставить аплодировать и качеству. Зритель реагирует на то, что вы показываете. Если же вы умеете одно, но не умеете другое - значит, дело не в зрителе. Тогда нужно говорить прямо: вы не сторонники качества, вы выступаете против него».

