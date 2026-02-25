Тунзаля Агаева представила свою интерпретацию знаменитой песни «Yandım» - ВИДЕО

Народная артистка Азербайджана Тунзаля Агаева представила свою интерпретацию знаменитой песни «Yandım» (музыка - Рамиз Миришли, слова - Сулейман Рустам).

Напомним, что ранее эту песню исполняли народная артистка Азербайджана Ильхама Гулиева и многие другие артисты.

В исполнении Тунзали Агаевой песня обрела новое звучание – вокальная подача народной артистки и переплетение жанров создали в композиции свежую и современную атмосферу. В проекте также принял участие известный гитарист Рахман Маммедли, чьи партии сделали звучание новой версии знаменитой песни более живым.

Съёмки видеоклипа для трека «Yandım» осуществил режиссёр Роял Сафаров - песня уже доступна на всех электронных музыкальных платформах.

Читайте по теме:

Эфир как зеркало нации: Аббас Багиров, Тунзаля Агаева и другие артисты призывают вернуть качество на ТВ - ФОТО - ВИДЕО