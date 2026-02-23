Телли Панахгызы: «Запреты и наказания следует вводить в отношении ведущих»

Ряд азербайджанских знаменитостей ранее выразил недовольство форматом эфиров, засильем скандалов и снижением требований к музыкальному контенту в серии программ.

К критике подобных программ присоединилась член Национального совета телевидения и радио Азербайджана, заслуженный работник культуры, поэтесса и публицист Телли Панахгызы.

«Почему вы упрекаете певцов? Ведь именно «всемогущие» ведущие превращают их в предмет обсуждений и выставляют на посмешище. Запреты нужно вводить для них, наказания тоже применять к ним. Именно эти «ведущие» задают исполнителям бестактные вопросы, копаются в их личной жизни, дают нелепые советы и лишают их человеческого достоинства. Даже запрет на эфир на 2-3 часа на них не действует», - отмечает в социальной сети Facebook Т.Панахгызы.

Обращаясь к владельцам каналов, заслуженный работник культуры, призвала их закрыть подобные программы, так как «нельзя так играть на нервах общества»: «Зарабатывайте деньги честно и не кормите своих детей незаконным заработком. Не втягивайте людей, которые не умеют связать двух слов и не понимают, как устроен мир, в водоворот жизни ради гонки за рейтингами. Это уже не телевидение и даже не шоу-бизнес - это откровенное оскорбление нации!»

