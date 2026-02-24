Объявлен дресс-код Met Gala 2026 - ФОТО

Организаторы Met Gala объявили официальный дресс-код 2026 года.

В первый понедельник мая - 4 мая - гости бала соберутся в Metropolitan Museum of Art, чтобы отметить открытие весенней выставки Института костюма под названием «Costume Art» - дресс-код вечера обозначен как «Fashion is Art» (Мода - это искусство), сообщает 1news.az со ссылкой на Vogue.

Формулировка «Fashion is Art» оставляет простор для интерпретаций - от буквальных цитат из истории искусства до концептуальных образов, где силуэт, драпировка и конструкция становятся художественным манифестом.

Тема полностью отражает концепцию выставки, которая исследует «центральную роль одетого тела» через изображения и интерпретации человеческой формы в коллекции музея - экспозиция объединит почти 400 объектов и займёт новые залы Condé Nast Galleries, расположенные рядом с Большим залом музея.

В рамках проекта наряды из архива Института костюма будут сопоставлены с живописью, скульптурой и другими произведениями, охватывающими около 5000 лет истории искусства. Таким образом, организаторы предлагают рассматривать тело как «чистый холст», а дизайнеров - как художников, работающих с формой, объёмом и текстурой.

Куратор Института костюма Эндрю Болтон подчёркивает, что мода - это связующая нить всего музея: от одной галереи к другой. Именно эта идея и стала отправной точкой для создания выставки.

Список гостей традиционно держится в секрете до самого вечера, однако уже объявлены ключевые фигуры события. Известно, что сопредседателями Met Gala 2026 стали Бейонсе, Николь Кидман, Винус Уильямс и Анна Винтур, почетными председателями выступят Джефф Безос с супругой Лорен Санчес.

