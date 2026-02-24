 Объявлен дресс-код Met Gala 2026 - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Lifestyle

Объявлен дресс-код Met Gala 2026 - ФОТО

Феликс Вишневецкий10:23 - Сегодня
Объявлен дресс-код Met Gala 2026 - ФОТО

Организаторы Met Gala объявили официальный дресс-код 2026 года.

В первый понедельник мая - 4 мая - гости бала соберутся в Metropolitan Museum of Art, чтобы отметить открытие весенней выставки Института костюма под названием «Costume Art» - дресс-код вечера обозначен как «Fashion is Art» (Мода - это искусство), сообщает 1news.az со ссылкой на Vogue.

Формулировка «Fashion is Art» оставляет простор для интерпретаций - от буквальных цитат из истории искусства до концептуальных образов, где силуэт, драпировка и конструкция становятся художественным манифестом.

Тема полностью отражает концепцию выставки, которая исследует «центральную роль одетого тела» через изображения и интерпретации человеческой формы в коллекции музея - экспозиция объединит почти 400 объектов и займёт новые залы Condé Nast Galleries, расположенные рядом с Большим залом музея.

В рамках проекта наряды из архива Института костюма будут сопоставлены с живописью, скульптурой и другими произведениями, охватывающими около 5000 лет истории искусства. Таким образом, организаторы предлагают рассматривать тело как «чистый холст», а дизайнеров - как художников, работающих с формой, объёмом и текстурой.

Куратор Института костюма Эндрю Болтон подчёркивает, что мода - это связующая нить всего музея: от одной галереи к другой. Именно эта идея и стала отправной точкой для создания выставки.

Список гостей традиционно держится в секрете до самого вечера, однако уже объявлены ключевые фигуры события. Известно, что сопредседателями Met Gala 2026 стали Бейонсе, Николь Кидман, Винус Уильямс и Анна Винтур, почетными председателями выступят Джефф Безос с супругой Лорен Санчес.

Читайте по теме:

Божественные тела: Джей Ло, Ирина Шейк и другие звезды мирового шоу-бизнеса на Met Gala 2018 – ФОТО

Ирина Шейк, Джаред Лето, Джей Ло и другие звезды мирового шоу-бизнеса на Met Gala 2019 – ФОТО

Met Gala 2023: Ирина Шейк, Джей Ло, Джиджи Хадид и другие на балу Института костюма – ФОТО

Met Gala 2024: Джей Ло, Ирина Шейк, Doja Cat и другие на балу Института костюма – ФОТО

Met Gala 2025: Николь Шерзингер, Сабрина Карпентер, Деми Мур и другие на балу Института костюма – ФОТО

Поделиться:
437

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев поздравил президента Эстонии

Мнение

Москва переносит гибридную войну против Баку за океан?

Политика

«Призываем посла Фергуса Оулда принять меры для прекращения данной провокации» - ...

Мнение

Азербайджан и Армения больше не играют по правилам России

Lifestyle

Звезда «Эмили в Париже» сыграет Одри Хепберн - ВИДЕО

Объявлен дресс-код Met Gala 2026 - ФОТО

Зять Рамиза Азизбейли обвиняется в мошенничестве

Телли Панахгызы: «Запреты и наказания следует вводить в отношении ведущих»

Выбор редактора

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

Новости для вас

Закрылся скандальный ресторан, принадлежавший исполнителю мейханы Агшину Фатеху

Актёр Шайа Лабаф арестован после нападения на двух мужчин

Саида Султан vs Толик: Громкий скандал в соцсетях может завершиться судебным разбирательством

«Дом дракона» возвращается: Тизер третьего сезона - ВИДЕО

Последние новости

Миршахин Агаев: «На азербайджанские телевизионные каналы устроили «крестовый поход»

Сегодня, 14:35

В Ереване призвали не допустить возвращения Кочаряна и олигархов

Сегодня, 14:32

Россия и Украина: четыре года между боями и дипломатией

Сегодня, 14:20

В Нахчыване пробурят 40 субартезианских скважин

Сегодня, 14:10

Школьница из азербайджанского села выиграла грант в 82 тыс. долларов на обучение

Сегодня, 13:55

Иран и Армения могут провести масштабные военные учения

Сегодня, 13:45

СМИ: США хотят заключить сделку по Украине до 4 июля

Сегодня, 13:40

Ереван и Тегеран наращивают оборонное сотрудничество

Сегодня, 13:28

В Азербайджане утвержден новый скоростной лимит на платных трассах

Сегодня, 13:25

Рази Нуруллаев предложил гражданам самим строить дома на освобожденных землях

Сегодня, 13:23

Водитель BakuBus решил прокатиться по полосе для легковых авто - ВИДЕО

Сегодня, 13:18

Фархад Мамедов в интервью «Грапарак»: На сегодня есть возможности для начала процесса примирения

Сегодня, 13:10

Глава Пентагона допустил существование инопланетян

Сегодня, 13:00

Москва переносит гибридную войну против Баку за океан?

Сегодня, 12:53

График движения поездов будет восстановлен в ближайшее время - Бакинский метрополитен - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:42

«Марихуана на крыльях дрона»: на азербайджанской границе пресечена попытка контрабанды

Сегодня, 12:33

«Призываем посла Фергуса Оулда принять меры для прекращения данной провокации» - ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Сегодня, 12:20

В Милли Меджлисе созданы новые рабочие группы по межпарламентским связям

Сегодня, 12:10

В Иране при падении военного вертолета погибли четыре человека - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:08

Азербайджан и Армения больше не играют по правилам России

Сегодня, 12:03
Все новости
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В столице продолжаются масштабные работы по созданию единого пешеходного пространства, которое свяжет площадь Фонтанов и Зимний парк. В рамках проекта,10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36