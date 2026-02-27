Немецкий пианист покоряет соцсети исполнением известных азербайджанских мелодий - ВИДЕО

Немецкий пианист, композитор и преподаватель фортепиано Уве Дрингенберг активно привлекает внимание пользователей социальных сетей исполнением азербайджанской музыки.

Проживающий недалеко от Штутгарта Уве Дрингенберг регулярно публикует на своей странице рилсы, в которых исполняет популярные азербайджанские мелодии на фортепиано. В его репертуаре уже есть хорошо известные произведения, такие как «Bayatılar» (Эльдар Мансуров), «Nazəndə sevgilim» (Андрей Бабаев), «Unuda Bilmirem» (Гаджибаба Гасанов), «Özün günahkarsan» (Кямал), «Həsrətindən» (Шафига Ахундова).

Исполнение азербайджанской музыки немецким пианистом вызывает заметный позитивный отклик у пользователей Instagram, набирая сотни тысяч просмотров.

Видео тепло принимаются как азербайджанской аудиторией, для которой эти мелодии хорошо знакомы и любимы, так и зарубежными слушателями, открывающими для себя азербайджанскую музыкальную традицию через фортепианные интерпретации музыканта.