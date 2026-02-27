 Немецкий пианист покоряет соцсети исполнением известных азербайджанских мелодий - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Lifestyle

Немецкий пианист покоряет соцсети исполнением известных азербайджанских мелодий - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий12:27 - Сегодня
Немецкий пианист покоряет соцсети исполнением известных азербайджанских мелодий - ВИДЕО

Немецкий пианист, композитор и преподаватель фортепиано Уве Дрингенберг активно привлекает внимание пользователей социальных сетей исполнением азербайджанской музыки.

Проживающий недалеко от Штутгарта Уве Дрингенберг регулярно публикует на своей странице рилсы, в которых исполняет популярные азербайджанские мелодии на фортепиано. В его репертуаре уже есть хорошо известные произведения, такие как «Bayatılar» (Эльдар Мансуров), «Nazəndə sevgilim» (Андрей Бабаев), «Unuda Bilmirem» (Гаджибаба Гасанов), «Özün günahkarsan» (Кямал), «Həsrətindən» (Шафига Ахундова).

Исполнение азербайджанской музыки немецким пианистом вызывает заметный позитивный отклик у пользователей Instagram, набирая сотни тысяч просмотров.

Видео тепло принимаются как азербайджанской аудиторией, для которой эти мелодии хорошо знакомы и любимы, так и зарубежными слушателями, открывающими для себя азербайджанскую музыкальную традицию через фортепианные интерпретации музыканта.

Поделиться:
279

Актуально

Мнение

Ильхам Алиев в Ходжалы: приговор истории приведен в исполнение

Спорт

Февральская зимняя сказка. Теперь с оглядкой на Ниццу

Xроника

Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Премьер-министром Эфиопии один на ...

Общество

Представлен официальный сайт WUF13 - ФОТО

Lifestyle

Испания призвала к радикальным изменениям в правилах «Евровидения»

Немецкий пианист покоряет соцсети исполнением известных азербайджанских мелодий - ВИДЕО

AISEL вновь представит Азербайджан на конкурсе «Евровидение»? - ФОТО

Гусейн Гасанов погасил многомиллионную налоговую задолженность

Выбор редактора

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Новости для вас

Звезда «Эмили в Париже» сыграет Одри Хепберн - ВИДЕО

Саида Султан vs Толик: Громкий скандал в соцсетях может завершиться судебным разбирательством

«Дом дракона» возвращается: Тизер третьего сезона - ВИДЕО

Объявлен дресс-код Met Gala 2026 - ФОТО

Последние новости

На телеканале ATV прокомментировали информацию о прекращении вещания проекта Заура Набиоглу - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:00

Суд отклонил ходатайство об отводе прокурора по делу Роберта Кочаряна

Сегодня, 13:55

Тегеран отвергает условия Вашингтона, но переговоры о ядерной сделке продолжаются

Сегодня, 13:40

Состоялась встреча первых леди Азербайджана и Эфиопии

Сегодня, 13:38

Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Премьер-министром Эфиопии в расширенном составе, между двумя странами подписан ряд документов

Сегодня, 13:37

Азербайджан призвал британский парламент отменить провокационные слушания

Сегодня, 13:32

Пашинян провел заседание Совета безопасности Армении

Сегодня, 13:28

Вице-спикер предложил изменить название «Милли Меджлис» на «Миллет Меджлиси»

Сегодня, 13:25

На границе с Ираном произошло вооруженное столкновение с контрабандистами - ФОТО

Сегодня, 13:18

Испания призвала к радикальным изменениям в правилах «Евровидения»

Сегодня, 13:15

Президиум НАНА ликвидируется?

Сегодня, 13:13

Ильхам Алиев в Ходжалы: приговор истории приведен в исполнение

Сегодня, 13:10

Вучич попросил Токаева помочь в подготовке сербских спецслужб

Сегодня, 12:35

Великобритания и Франция провели учения десантников в Бретани, отрабатывая переброску в Украину

Сегодня, 12:30

Немецкий пианист покоряет соцсети исполнением известных азербайджанских мелодий - ВИДЕО

Сегодня, 12:27

Состоялось итоговое мероприятие проекта «Поддержка аграрного развития в Дашкесанском и Гёйгёльском районах» - ФОТО

Сегодня, 12:15

В Казахстане проверяют возможные связи Эпштейна с чиновниками страны

Сегодня, 12:03

BakuBus в скором времени начнет пассажироперевозки в Нахчыване

Сегодня, 11:55

Представитель ООН: «WUF13 станет уникальным мероприятием по формату организации»

Сегодня, 11:38

На трассе Баку-Газах произошло ДТП с участием грузовика - ВИДЕО

Сегодня, 11:35
Все новости
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
1news TV

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

В последние годы тревожные события, о которых раньше мы слышали лишь из зарубежных новостей, стали происходить и в нашем обществе.24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50