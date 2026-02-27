Netflix отказался от сделки с Warner Bros.

Стриминговый сервис Netflix объявил, что не будет увеличивать предложение по выкупу Warner Bros, чтобы превзойти предложенную Paramount Skydance цену в 31 доллар (52 маната) за акцию.

«При той цене, которая требуется для того, чтобы сравняться с последним предложением Paramount Skydance, эта сделка перестает быть финансово привлекательной, так что мы отказываемся конкурировать с заявкой Paramount Skydance», - цитирует BBC заявление двух руководителей Netflix Теда Сарандоса и Грега Питерса.

При цене в 31 доллар за акцию компания Warner Bros оценивается в 108 млрд долларов (183,6 млрд манатов). Paramount также предлагала выплатить 7 млрд долларов (11,9 млрд манатов) в случае срыва сделки и компенсировать неустойку Netflix в 2,8 млрд долларов (4,76 млрд манатов).

Warner Bros владеет архивом фильмов, снятых в Голливуде на протяжении почти 100 лет, а также престижным телевизионным стриминговым сервисом HBO Max. По условиям сделки с Netflix, которая теперь, вероятно, не состоится, он обязался выделить из своего состава эфирные телеканалы, в том числе новостной CNN.

Конгломератом Paramount Skydance владеет семья Эллисон, близкая к Дональду Трампу. В случае одобрения регуляторами Paramount получит контроль над HBO Max, телеканалами CNN, Food Network и рядом спортивных сервисов. Трамп неоднократно обрушивался с нападками на CNN.

У Paramount есть собственный стриминговый сервис, хотя и менее популярный, чем Netflix или HBO Max, также она владеет брендами Nickelodeon, CBS и Comedy Central.

