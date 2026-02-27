Испания призвала к радикальным изменениям в правилах «Евровидения»

Испанская телерадиокомпания RTVE предложит изменить правила «Евровидения», чтобы в будущем находящиеся в состоянии конфликта страны не могли участвовать в конкурсе.

Испанская телерадиокомпания RTVE намерена добиваться реформы правил «Евровидения» и предложит Европейскому вещательному союзу (EBU) изменить устав конкурса, чтобы страны, находящиеся в состоянии конфликта, не могли принимать в нём участие - об этом заявил президент RTVE Хосе Пабло Лопес, сообщает 1news.az со ссылкой на VerTele!.

По его словам, испанский общественный вещатель планирует «раз и навсегда и всерьёз» инициировать обсуждение глубоких изменений в структуре EBU, которые должны предотвратить использование конкурса «Евровидение» в политических и пропагандистских целях – в качестве примера Лопес упомянул ситуацию вокруг участия Израиля.

Напомним, что Испания не будет участвовать в «Евровидении-2026», однако намерена продолжать сотрудничество с конкурсом и выступает за его деполитизацию. Президент RTVE подчеркнул необходимость «серьёзного и окончательного обсуждения» реформы устава EBU, которая позволила бы исключить участие стран, находящихся в конфликте.

С соответствующим заявлением Хосе Пабло Лопес выступил на заседании Смешанной парламентской комиссии по контролю за деятельностью RTVE - он также сообщил, что предложения по реформированию правил конкурса планируется направить в EBU в преддверии «Евровидения-2027».

По словам главы RTVE, обсуждение изменений может начаться уже в ближайшие недели: «Нам следует раз и навсегда и всерьёз открыть дискуссию о реформе устава EBU, чтобы страны, находящиеся в конфликте, не могли участвовать в следующем конкурсе «Евровидение».

Напомним, что испанская телерадиокомпания стала одной из пяти общественных вещательных организаций, отказавшихся от участия в конкурсе 2026 года в Вене. Помимо RTVE, от участия также отказались вещатели Нидерландов (AVROTROS), Ирландии (RTÉ), Словении (RTVSLO) и Исландии (RÚV). Ожидается, что конкурс станет самым спорным за последние годы и продемонстрирует минимальное число участников с 2003 года, несмотря на возвращение некоторых стран.

Тем временем израильские СМИ сообщили, что EBU принял конкурсную песню израильского вещателя KAN после внесения изменений в её первоначальную версию - на этом фоне дискуссия о политизации «Евровидения» вновь оказалась в центре внимания.

