В Стамбуле задержан певец Эдис

В рамках расследования дела о наркотиках, проводимого Стамбульской прокуратурой, был задержан популярный певец Эдис.

Исполнитель, на которого был выдан ордер на арест, был задержан сотрудниками полиции в аэропорту Стамбула сразу после возвращения из-за границы - Эдис передан сотрудникам отдела по борьбе с наркотиками Стамбульского управления полиции, сообщает 1news.az со ссылкой на Hürriyet.

После проведения всех процедур в отделении полиции, Эдис был направлен в медицинский институт судебной экспертизы, где ему провели тестирование.

Следствие ведется по ряду статей, включая «производство и торговля наркотическими веществами», «покупка, хранение или употребление наркотиков» и «побуждение и содействие проституции».

Расследование продолжается – другие подробности задержания и результатов тестов Эдиса пока не раскрываются.

