«Наш чай - самый эффективный дипломатический инструмент»: история Розы Рамазановой в Малайзии - ФОТО

Малайзия является одной из самых динамично развивающихся стран Юго-Восточной Азии, где тропическая природа соседствует с современными мегаполисами, а многоязычная культурная среда формирует особый ритм повседневной жизни.

Сюда приезжают работать, учиться и строить новые профессиональные траектории люди из разных уголков мира, постепенно превращая страну в точку притяжения для международных специалистов и молодых семей, решившихся на переезд в поисках возможностей и новой жизни.

Представьте себе, что однажды привычная карта мира меняется, и дом оказывается на другом конце света. Среди вечного лета, тёплых дождей и множества культур, говорящих на разных языках.

Всё это стало частью истории Розы Рамазановой. Уже три года она живёт в Малайзии, совмещая профессиональный путь специалиста Supply Chain (управление цепями поставок) и материнство, рассказывая окружающим о культуре, традициях и современной жизни Азербайджана. В беседе с 1news.az, уроженка Азербайджана рассказала о жизни своей семьи в новой стране, такой далекой от родины.

- Когда в вашей жизни впервые появилась мысль о переезде? И почему выбор пал именно на Малайзию?

- Мысль о переезде появилась в 2023 году, когда я получила предложение о работе в Малайзии. Решение было принято довольно быстро, ведь страна сразу откликнулась на внутреннем уровне.

Близость религии, искренне уважительное отношение людей друг к другу, мультикультурная среда и ощущение безопасности для семьи с детьми стали ключевыми факторами выбора.

Ну и приятный бонус - лето круглый год. Сначала это казалось мечтой, а сегодня стало частью нашей повседневной жизни

- Есть ли вещи, которые в Малайзии кажутся намного удобнее, чем в Азербайджане? Или наоборот, до сих пор кажется непривычным и сложным?

- В Малайзии особенно комфортна сама атмосфера жизни, люди здесь спокойные, вежливые и открытые, с большим уважением к личным границам, поэтому адаптация проходит довольно легко.

Из непривычного особенно сильно ощущается климат. Лето круглый год поначалу воспринималось как курортный бонус, и мы всё ждали смены сезонов и «настоящей осени». Со временем стало ясно, что она сюда не планирует приезжать.

В итоге мы приняли местные реалии, где кондиционеры стали нашими постоянными и надёжными спутниками.

- Были ли стереотипы или заблуждения об Азербайджане, которые вам приходилось развеивать?

- Да, и довольно часто. К сожалению, не все хорошо знают Азербайджан, и это как раз стало для меня внутренним стимулом быть более активной.

Иногда люди искренне удивляются, что у нас современная страна, богатая культура, глубокая история и очень сильные семейные ценности.

Я всегда говорю, что если о стране знают мало, значит, у нас есть прекрасная возможность рассказать о ней правильно

- Что в рассказах об Азербайджане вызывает у людей наибольший интерес?

- Первое, с чем чаще всего ассоциируется Азербайджан, - это Формула-1. И это сразу вызывает живой интерес. Дальше начинаются вопросы про язык, религию, традиции.

Ну а после этого обычно чай. Признаюсь честно, многих коллег я уже напоила традиционным азербайджанским чаем.

Это, пожалуй, самый эффективный дипломатический инструмент.

- Были ли школьные или общественные мероприятия, где вы представляли Азербайджан? Как это происходило?

- Да, и один момент стал для меня особенно важным. Когда мой сын Фархад поступил в школу, я заметила, что среди флагов разных стран не было флага Азербайджана. Я официально обратилась к администрации школы и через месяц наш флаг уже висел среди остальных.

Особенно символично, что это произошло почти к 8 ноября - Дню Победы.

Для меня это был момент огромной гордости, ведь благодаря моему сыну в школе в Куала-Лумпуре появился флаг нашей страны.

Это очень важно и для воспитания детей, и для формирования чувства патриотизма - тихо, достойно и через действия.

- Как дети переживали смену страны и окружения?

- Дети пережили переезд удивительно легко. Возможно, потому что они очень открытые, добрые и на момент переезда были совсем маленькими.

Моей дочке Амине было всего 4 года, и для неё весь мир тогда был большим приключением. Иногда мне кажется, что именно дети научили нас адаптироваться быстрее, чем мы ожидали.

- Легко ли детям было найти друзей в международной среде?

- Очень легко. Даже слишком. Они быстро нашли друзей из разных стран, и сейчас их круг общения стал намного шире, чем мой.

Иногда я ловлю себя на мысли, что мне ещё есть чему у них поучиться, особенно в вопросах коммуникации и открытости миру.

- Спасибо за ваши ответы и желаем всего наилучшего!

Джамиля Суджадинова