 «Наш чай - самый эффективный дипломатический инструмент»: история Розы Рамазановой в Малайзии - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

«Наш чай - самый эффективный дипломатический инструмент»: история Розы Рамазановой в Малайзии - ФОТО

First News Media09:26 - Сегодня
«Наш чай - самый эффективный дипломатический инструмент»: история Розы Рамазановой в Малайзии - ФОТО

Малайзия является одной из самых динамично развивающихся стран Юго-Восточной Азии, где тропическая природа соседствует с современными мегаполисами, а многоязычная культурная среда формирует особый ритм повседневной жизни.

Сюда приезжают работать, учиться и строить новые профессиональные траектории люди из разных уголков мира, постепенно превращая страну в точку притяжения для международных специалистов и молодых семей, решившихся на переезд в поисках возможностей и новой жизни.

Представьте себе, что однажды привычная карта мира меняется, и дом оказывается на другом конце света. Среди вечного лета, тёплых дождей и множества культур, говорящих на разных языках.

Всё это стало частью истории Розы Рамазановой. Уже три года она живёт в Малайзии, совмещая профессиональный путь специалиста Supply Chain (управление цепями поставок) и материнство, рассказывая окружающим о культуре, традициях и современной жизни Азербайджана. В беседе с 1news.az, уроженка Азербайджана рассказала о жизни своей семьи в новой стране, такой далекой от родины.

- Когда в вашей жизни впервые появилась мысль о переезде? И почему выбор пал именно на Малайзию?

- Мысль о переезде появилась в 2023 году, когда я получила предложение о работе в Малайзии. Решение было принято довольно быстро, ведь страна сразу откликнулась на внутреннем уровне.

Близость религии, искренне уважительное отношение людей друг к другу, мультикультурная среда и ощущение безопасности для семьи с детьми стали ключевыми факторами выбора.

Ну и приятный бонус - лето круглый год. Сначала это казалось мечтой, а сегодня стало частью нашей повседневной жизни

- Есть ли вещи, которые в Малайзии кажутся намного удобнее, чем в Азербайджане? Или наоборот, до сих пор кажется непривычным и сложным?

- В Малайзии особенно комфортна сама атмосфера жизни, люди здесь спокойные, вежливые и открытые, с большим уважением к личным границам, поэтому адаптация проходит довольно легко.

Из непривычного особенно сильно ощущается климат. Лето круглый год поначалу воспринималось как курортный бонус, и мы всё ждали смены сезонов и «настоящей осени». Со временем стало ясно, что она сюда не планирует приезжать.

В итоге мы приняли местные реалии, где кондиционеры стали нашими постоянными и надёжными спутниками.

- Были ли стереотипы или заблуждения об Азербайджане, которые вам приходилось развеивать?

- Да, и довольно часто. К сожалению, не все хорошо знают Азербайджан, и это как раз стало для меня внутренним стимулом быть более активной.

Иногда люди искренне удивляются, что у нас современная страна, богатая культура, глубокая история и очень сильные семейные ценности.

Я всегда говорю, что если о стране знают мало, значит, у нас есть прекрасная возможность рассказать о ней правильно

- Что в рассказах об Азербайджане вызывает у людей наибольший интерес?

- Первое, с чем чаще всего ассоциируется Азербайджан, - это Формула-1. И это сразу вызывает живой интерес. Дальше начинаются вопросы про язык, религию, традиции.

Ну а после этого обычно чай. Признаюсь честно, многих коллег я уже напоила традиционным азербайджанским чаем.

Это, пожалуй, самый эффективный дипломатический инструмент.

- Были ли школьные или общественные мероприятия, где вы представляли Азербайджан? Как это происходило?

- Да, и один момент стал для меня особенно важным. Когда мой сын Фархад поступил в школу, я заметила, что среди флагов разных стран не было флага Азербайджана. Я официально обратилась к администрации школы и через месяц наш флаг уже висел среди остальных.

Особенно символично, что это произошло почти к 8 ноября - Дню Победы.

Для меня это был момент огромной гордости, ведь благодаря моему сыну в школе в Куала-Лумпуре появился флаг нашей страны.

Это очень важно и для воспитания детей, и для формирования чувства патриотизма - тихо, достойно и через действия.

- Как дети переживали смену страны и окружения?

- Дети пережили переезд удивительно легко. Возможно, потому что они очень открытые, добрые и на момент переезда были совсем маленькими.

Моей дочке Амине было всего 4 года, и для неё весь мир тогда был большим приключением. Иногда мне кажется, что именно дети научили нас адаптироваться быстрее, чем мы ожидали.

- Легко ли детям было найти друзей в международной среде?

- Очень легко. Даже слишком. Они быстро нашли друзей из разных стран, и сейчас их круг общения стал намного шире, чем мой.

Иногда я ловлю себя на мысли, что мне ещё есть чему у них поучиться, особенно в вопросах коммуникации и открытости миру.

- Спасибо за ваши ответы и желаем всего наилучшего!

Джамиля Суджадинова

Поделиться:
169

Актуально

Политика

Торговая палата США планирует расширить свою деятельность в Азербайджане

Общество

В Баку злоумышленник умышленно поджег ресторан с посетителями, и запер выход - ...

В мире

Cаммит лидеров США и КНР в Пекине пройдет в первую неделю апреля

Политика

Торговая палата США пригласила Ильхама Алиева в Вашингтон для встречи с ...

Общество

Стали известны место, где будут проводиться прощание и похороны Фазаила Агамалы

«Наш чай - самый эффективный дипломатический инструмент»: история Розы Рамазановой в Малайзии - ФОТО

Азербайджанская экономика крайне привлекательна для американских компаний, убеждены в Торговой палате США

В Баку злоумышленник умышленно поджег ресторан с посетителями, и запер выход - ВИДЕО

Выбор редактора

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Новости для вас

Суд арестовал бывшего начальника Центральной военно-врачебной комиссии Минобороны - ОБНОВЛЕНО

Тело Фазаила Агамалы будет доставлено в Азербайджан - ОБНОВЛЕНО

Какой будет погода в первый рабочий день недели? - ПРОГНОЗ

Раненая в лицее «İdrak» находится в состоянии средней степени тяжести - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Стали известны место, где будут проводиться прощание и похороны Фазаила Агамалы

Сегодня, 09:42

«Наш чай - самый эффективный дипломатический инструмент»: история Розы Рамазановой в Малайзии - ФОТО

Сегодня, 09:26

Азербайджанская экономика крайне привлекательна для американских компаний, убеждены в Торговой палате США

Сегодня, 09:15

В Баку злоумышленник умышленно поджег ресторан с посетителями, и запер выход - ВИДЕО

Сегодня, 09:06

Торговая палата США планирует расширить свою деятельность в Азербайджане

Сегодня, 08:55

«Росатом» готов в кратчайшие сроки приступить к реализации проекта АЭС в Армении - МИД РФ

Сегодня, 08:51

Cаммит лидеров США и КНР в Пекине пройдет в первую неделю апреля

Сегодня, 08:47

ДТП на Бакинской кольцевой осложнила движение - ФОТО

Сегодня, 08:41

В России мигрантов обяжут платить налоги за детей

Сегодня, 08:37

На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Сегодня, 08:29

На трассе Зыхский круг-аэропорт снижен скоростной режим

Сегодня, 08:26

США выделят Армении девять миллиардов долларов, чтобы помочь ей отказаться от ядерной энергетики России - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 08:25

Азербайджан и США обсудили сотрудничество в сферах ИИ и цифровых технологий - ФОТО

Сегодня, 00:02

Сегодня свадьба дочери Гурбана Гурбанова - ФОТО - ВИДЕО

09 / 02 / 2026, 23:47

Роналду завершил забастовку в «Аль-Насра»

09 / 02 / 2026, 23:40

Хакан Фидан: Турция будет вынуждена вступить в ядерную гонку

09 / 02 / 2026, 23:20

Российский бизнесмен Вугар Юсифов был задержан перед вылетом в Азербайджан

09 / 02 / 2026, 23:00

ЕС готовит санкции против некоторых портов и 42 танкеров

09 / 02 / 2026, 22:45

Торговая палата США пригласила Ильхама Алиева в Вашингтон для встречи с представителями бизнеса

09 / 02 / 2026, 22:20

Смягчен приговор сыну владельца клиники, убившему охранника

09 / 02 / 2026, 22:00
Все новости
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

Одной из самых обсуждаемых тем последних дней стало внесение изменений в Трудовой кодекс АР, согласно которым отцы получили право на29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48