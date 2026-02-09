Сколько мужчин в Азербайджане воспользовались «отцовским отпуском»?

В подсистеме «Труд и занятость» (ƏMAS) Министерства труда и социальной защиты населения 18 работодателей оформили приказы о предоставлении 25 работникам оплачиваемого отпуска в связи с рождением ребенка.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в министерстве в ответ на запрос Report.

Напомним, что согласно изменениям, внесенным в трудовое законодательство и вступившим в силу, одной из новых норм является предоставление мужчинам оплачиваемого отпуска сроком на 14 календарных дней в связи с рождением ребенка (охватывающего дородовой и послеродовой периоды).

В связи с этим в январе в подсистеме ƏMAS был внедрен новый функционал, позволяющий работодателям официально оформлять приказы о предоставлении данного вида отпуска сотрудникам.

