Трамп недоволен переговорами с Ираном
США недовольны тем, как Иран ведёт переговоры.
Как сообщает Tasnim, об этом СМИ заявил президент США Дональд Трамп.
"Несмотря на это, я ожидаю проведения широких обсуждений с Ираном", - отметил он.
Глава Белого дома также подчеркнул, что пока не принял окончательного решения по иранскому вопросу:
"Я хочу заключить соглашение с Ираном. Эта страна не может обладать ядерным оружием. Иран не произносит те самые "золотые слова" - фразу "мы не хотим ядерного оружия".
