Трамп недоволен переговорами с Ираном

First News Media22:40 - Сегодня
США недовольны тем, как Иран ведёт переговоры.

Как сообщает Tasnim, об этом СМИ заявил президент США Дональд Трамп.

"Несмотря на это, я ожидаю проведения широких обсуждений с Ираном", - отметил он.

Глава Белого дома также подчеркнул, что пока не принял окончательного решения по иранскому вопросу:

"Я хочу заключить соглашение с Ираном. Эта страна не может обладать ядерным оружием. Иран не произносит те самые "золотые слова" - фразу "мы не хотим ядерного оружия".

