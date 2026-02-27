После землетрясения на территориях ведутся мониторинги - ИВ Шамахинского района

В результате землетрясения в Шамахе разрушений или других последствий не зафиксировано. Однако мониторинг на территории продолжается.

Об этом региональному корреспонденту АЗЕРТАДЖ сообщила заместитель главы исполнительной власти Шамахинского района Мехрибан Эюбова.

По ее словам, связь с соответствующими структурами поддерживалась сразу после подземных толчков и на данный момент информации о каких-либо последствиях не поступало.

Напомним, что сегодня в 15:52 в Шамахинском районе было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,7. Глубина его очага составила 12 км.