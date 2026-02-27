 Руководитель Администрации Президента встретился с президентом COP32 - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Политика

Руководитель Администрации Президента встретился с президентом COP32 - ФОТО

First News Media20:40 - Сегодня
Руководитель Администрации Президента встретился с президентом COP32 - ФОТО

27 февраля руководитель Администрации Президента Азербайджанской Республики Самир Нуриев встретился с министром иностранных дел Федеративной Демократической Республики Эфиопия, назначенным президентом COP32 Гедионом Тимотеосом Хессебоном.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, коснувшись того, что на сегодняшней встрече Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом Али был обсужден обмен опытом между двумя странами в сфере климатических конференций (COP) ООН, Самир Нуриев подчеркнул, что по поручению главы нашего государства Азербайджан полностью готов к сотрудничеству с Эфиопией.

Говоря о работе, проведенной Азербайджаном под руководством Президента Ильхама Алиева в рамках СОР29 в области организации, логистики, субстантивной и коммуникационной сферах, Самир Нуриев отметил, что на COP29 также был принят ряд исторических решений.

Гедион Тимотевос Хессебон подчеркнул, что Азербайджан успешно организовал COP29 на высоком уровне, создал богатое наследие. Министр отметил заинтересованность Эфиопии в сотрудничестве с Азербайджаном в рамках COP32 и высоко оценил организационную, логистическую и субстантивную поддержку нашей страны в этом направлении.

На встрече подчеркивалось значение подписанного в рамках визита Премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда Али в Азербайджан «Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в организации 32-й сессии Конференции ООН по изменению климата (COP32)» между министрами иностранных дел двух стран.

Кроме того, состоялся обмен мнениями в связи с предстоящей в нашей стране в 2026 году 13-й сессией Всемирного форума городов ООН (WUF13).

Поделиться:
235

Актуально

Xроника

В честь премьер-министра Эфиопии дан официальный обед

Политика

Руководитель Администрации Президента встретился с президентом COP32 - ФОТО

Общество

В Азербайджане произошло ещё одно землетрясение - ОБНОВЛЕНО

Экономика

Экономический совет Азербайджана провел очередное заседание - ФОТО

Политика

В Белграде состоялись обсуждения по мирному процессу между Азербайджаном и Арменией - ФОТО

Премьер-министр Эфиопии поблагодарил Ильхама Алиева на азербайджанском языке - ВИДЕО

Премьер-министр Эфиопии ознакомился с AI Academy - ФОТО

Руководитель Администрации Президента встретился с президентом COP32 - ФОТО

Выбор редактора

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Новости для вас

Министр обороны посетил подразделения ВВС - ФОТО - ВИДЕО

Вице-спикер предложил изменить название «Милли Меджлис» на «Миллет Меджлиси»

Захарова: Россия исполняет договоренности в связи с крушением самолета AZAL

Милли Меджлис опроверг информацию СМИ о контракте в 2,3 млн манатов

Последние новости

В Белграде состоялись обсуждения по мирному процессу между Азербайджаном и Арменией - ФОТО

Сегодня, 23:00

Премьер-министр Эфиопии поблагодарил Ильхама Алиева на азербайджанском языке - ВИДЕО

Сегодня, 21:40

Премьер-министр Эфиопии ознакомился с AI Academy - ФОТО

Сегодня, 21:20

В Вашингтоне прошло мероприятие, приуроченное к 34-й годовщине трагедии Ходжалы

Сегодня, 21:00

Руководитель Администрации Президента встретился с президентом COP32 - ФОТО

Сегодня, 20:40

Арестован обвиняемый в распространении оскорбительных материалов о студентах БГУ - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 20:20

В Азербайджане произошло ещё одно землетрясение - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 20:09

Состоялась церемония архитектурной премии «Təməl»

Сегодня, 20:00

После землетрясения на территориях ведутся мониторинги - ИВ Шамахинского района

Сегодня, 19:50

Председательство Мехрибан Алиевой в Совете по цифровому развитию: политические, экономические и административные преимущества

Сегодня, 19:35

По факту трагедии в отеле возбуждено дополнительное уголовное дело — Допрошена чета Мехтиевых

Сегодня, 19:30

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али посетил Сангачальский терминал - ФОТО

Сегодня, 19:15

В Лянкяране в море обнаружено тело мужчины, внесённого в Книгу рекордов Гиннесса

Сегодня, 19:00

В Тегеране организована фотовыставка, приуроченная к Ходжалинскому геноциду - ФОТО

Сегодня, 18:45

Армия Пакистана: Уничтожены 274 боевика «Талибана» - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:35

Обнародованы вопросы, которые будут обсуждаться на очередном заседании Милли Меджлиса

Сегодня, 18:30

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али посетил Свободную экономическую зону «Алят» - ФОТО

Сегодня, 18:15

Экономический совет Азербайджана провел очередное заседание - ФОТО

Сегодня, 18:00

Кямран Мамедзаде назначен генконсулом в Дубае

Сегодня, 17:52

Баку ведет переговоры о безвизе с десятками стран без миграционных рисков

Сегодня, 17:50
Все новости
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
1news TV

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

В последние годы тревожные события, о которых раньше мы слышали лишь из зарубежных новостей, стали происходить и в нашем обществе.24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50