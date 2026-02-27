Руководитель Администрации Президента встретился с президентом COP32 - ФОТО

27 февраля руководитель Администрации Президента Азербайджанской Республики Самир Нуриев встретился с министром иностранных дел Федеративной Демократической Республики Эфиопия, назначенным президентом COP32 Гедионом Тимотеосом Хессебоном.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, коснувшись того, что на сегодняшней встрече Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом Али был обсужден обмен опытом между двумя странами в сфере климатических конференций (COP) ООН, Самир Нуриев подчеркнул, что по поручению главы нашего государства Азербайджан полностью готов к сотрудничеству с Эфиопией.

Говоря о работе, проведенной Азербайджаном под руководством Президента Ильхама Алиева в рамках СОР29 в области организации, логистики, субстантивной и коммуникационной сферах, Самир Нуриев отметил, что на COP29 также был принят ряд исторических решений.

Гедион Тимотевос Хессебон подчеркнул, что Азербайджан успешно организовал COP29 на высоком уровне, создал богатое наследие. Министр отметил заинтересованность Эфиопии в сотрудничестве с Азербайджаном в рамках COP32 и высоко оценил организационную, логистическую и субстантивную поддержку нашей страны в этом направлении.

На встрече подчеркивалось значение подписанного в рамках визита Премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда Али в Азербайджан «Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в организации 32-й сессии Конференции ООН по изменению климата (COP32)» между министрами иностранных дел двух стран.

Кроме того, состоялся обмен мнениями в связи с предстоящей в нашей стране в 2026 году 13-й сессией Всемирного форума городов ООН (WUF13).