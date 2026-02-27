Премьер-министр Эфиопии поблагодарил Ильхама Алиева на азербайджанском языке - ВИДЕО

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али выразил благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за теплый прием, опубликовав обращение на азербайджанском языке.

Эфиопский лидер разместил публикацию на своей странице в социальной сети X.

Глава правительства Эфиопии опубликовал в своём посте видеозапись ключевых переговоров, прошедших в рамках официального визита. Публикацию он сопроводил подписью на азербайджанском языке — «Благодарим вас за тёплое и щедрое гостеприимство», а также отметил в сообщении президента Азербайджана Ильхама Алиева.