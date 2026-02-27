Зеленский заявил, что поддержал бы операцию, направленную против режима в Иране

Владимир Зеленский заявил, что допускает возможность поддержки военной операции, направленной против действующей власти в Иране.

Oб этом украинский лидер сказал в интервью телеканалу Sky News.

«Я думаю, что люди в Иране ищут помощи, чтобы изменить нынешний режим. Этот режим наносит большой вред. Я бы поддержал операцию, направленную против режима», — отметил Зеленский.

Он добавил, что переговоры являются более предпочтительным вариантом, однако не уверен, разделяет ли нынешняя власть Ирана такую позицию.