Билл Клинтон начал отвечать на вопросы в Конгрессе по делу Эпштейна

Бывший президент США Билл Клинтон в пятницу за закрытыми дверями выступил перед Комитетом по надзору Палаты представителей, отвечая на вопросы о своих связях с покойным финансистом Джеффри Эпштейном, осуждённым за сексуальные преступления.

Как сообщает Reuters, в подготовленном заявлении Клинтон отметил: «Не видел ничего, что заставило бы меня задуматься, когда проводил время с Эпштейном».

Он подчеркнул, что никогда не стал бы летать на самолёте финансиста, если бы знал о его предполагаемой торговле несовершеннолетнимию

«Мы здесь только потому, что он так хорошо скрывал это от всех так долго», - сказал он.

Клинтон несколько раз летал на самолёте Эпштейна в начале 2000-х годов — после ухода с поста президента и до его осуждения в 2008 году. В опубликованных Министерством юстиции документах содержатся фотографии Клинтона с женщинами, чьи лица скрыты.

«Я ничего не видел и ничего не сделал неправильно», — заявил бывший президент.

Его показания последовали за выступлением супруги, бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон. В четверг она сказала комиссии: «Я не помню, чтобы когда-либо встречалась с Эпштейном, и мне нечего рассказать о его преступлениях».