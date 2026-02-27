Председательство Мехрибан Алиевой в Совете по цифровому развитию: политические, экономические и административные преимущества

Создание отдельного Совета по цифровизации Указом Президента и назначение Первого вице-президента председателем Совета по цифровому развитию повышает степень ответственности за такой чрезвычайно важный проект, как цифровизация, и, соответственно, доверие к нему в обществе.

Создание отдельного Совета и назначение руководителем Мехрибан Алиевой является, прежде всего, показателем значения, которое Президент придает этому направлению.

В Хартии стратегического партнерства, подписанной во время визита вице-президента США Джей Ди Вэнса в Баку, особо отмечено сотрудничество в сфере центров обработки данных искусственного интеллекта (ИИ) и цифровой инфраструктуры. То есть американские компании являются основным партнером Азербайджана в сфере цифровизации. А Джей Ди Вэнс — человек, подписавший документ и непосредственно проводивший переговоры.

Руководство Первого вице-президента Азербайджана таким стратегическим вопросом, как цифровизация национальной экономики, является стратегически важным назначением для того, чтобы американские компании превратили Азербайджан в цифровой хаб региона. Председательство Мехрибан Алиевой в Совете по цифровому развитию — это предоставление американским компаниям политических гарантий на высоком уровне для работы в Азербайджане. Первый вице-президент сводит к минимуму риски проектов для иностранных инвесторов.

Авторитетный руководитель и сильное управление играют роль гарантии не только для иностранных, но и для местных инвесторов, снижают риски и повышают экономическую рентабельность проекта.

Это означает, что Президент Ильхам Алиев намерен добиться успеха в этой международной экономической конкуренции.

Это означает, что гибкость правительства возрастет, межведомственные согласования, присущие всем государствам, будут максимально ускорены, время, затрачиваемое на бюрократические процессы, будет сведено к необходимому минимуму, процесс принятия решений упростится и ускорится, а контроль за выполнением поручений усилится, будет обеспечено эффективное управление ресурсами (финансовыми, техническими), что в совокупности является гарантией своевременного и высококачественного завершения проектов.

Это также позволит проводить единую техническую политику, объединяя различные технические области (инженерия, ИТ, инфраструктура).

Отныне «цифровое развитие» охватывает все отрасли экономики, даже сферы образования и науки, приобретая значение «цифровой экономики», «цифровой жизни». Создание Совета является показателем новой структуризации, нацеленной на то, чтобы идти в ногу со временем.

То, что Совет является отдельной, надведомственной структурой, а также руководство со стороны Первого вице-президента дадут толчок распространению технологического обновления во всех сферах, даже в тех, которые не проявляют коммерческого интереса к инновациям или могут колебаться в вопросе расходования средств на технологическое развитие.

То, что председателем Совета является Первый вице-президент, побудит и крупные государственные компании тратить определенную часть своих годовых доходов на технологическое развитие. А это, в свою очередь, приведет к активизации частных компаний в этом направлении.

Ибрагим Мамедов

