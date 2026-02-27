 В Вашингтоне прошло мероприятие, приуроченное к 34-й годовщине трагедии Ходжалы | 1news.az | Новости
В Вашингтоне прошло мероприятие, приуроченное к 34-й годовщине трагедии Ходжалы

First News Media21:00 - Сегодня
В столице США, городе Вашингтоне, состоялись выставка и реквием-концерт «Из тьмы к свету», приуроченные к 34-й годовщине трагедии Ходжалы. Мероприятие было организовано посольством Азербайджанской Республики в Соединенных Штатах Америки.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в памятном вечере приняли участие послы ряда государств, аккредитованные в США, представители дипломатического корпуса, местной общественности, а также представители азербайджанской диаспоры.

В рамках мероприятия была представлена выставка «Крик Ходжалы» выдающегося азербайджанского художника Назима Мамедова, посвященная событиям трагедии Ходжалы. Экспозиция включала серию работ, отражающих боль, трагизм и человеческие страдания, связанные с событиями февраля 1992 года. Над коллекцией художник работал в течение десяти лет, рассматривая ее как свою творческую и гражданскую миссию.

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим в своем выступлении подчеркнул значимость сохранения исторической памяти и отметил, что трагические страницы истории должны не только оставаться в памяти, но и служить источником ответственности для будущих поколений.

Руководитель Arts Council Azerbaijan, общественный деятель Дадаш Мамедов рассказал о выставке «Крик Ходжалы» и истории создания коллекции, отметив, через какой глубокий эмоциональный и творческий путь прошел художник.

Он подчеркнул, что впервые серия из более чем 40 работ была представлена в 2002 году в Национальном музее искусств Азербайджана к 10-й годовщине трагедии. После этого вся коллекция была передана в дар музею и хранится в его фондах. В Вашингтоне экспонируется лишь небольшая часть коллекции, представленная в формате репродукций.

В завершение Дадаш Мамедов поблагодарил посольство Азербайджана в США за организацию мероприятия.

После официальных выступлений состоялся концерт азербайджанского композитора и пианистки Туран Манафзаде, в программу которой вошли произведения, проникнутые темами памяти, скорби и духовной силы. В ходе концерта в зале транслировалась видео инсталляция «Ходжалы», автор которой Константин Мельдяшев.

