Ситуация вокруг Ирана напоминает обстановку перед крупным военным противостоянием

В Женеве завершился очередной раунд непрямых переговоров между США и Ираном, в центре которых вновь оказался вопрос иранской ядерной программы.

Консультации, проходившие при посредничестве Омана, продлились несколько часов и не привели к каким-либо договорённостям. Вместе с тем представители Тегерана и посредники сообщили о «существенном прогрессе» и подтвердили намерение продолжить переговоры на следующей неделе в Вене.

Несмотря на сдержанные заявления о прогрессе, позиции Вашингтона и Тегерана по ключевым вопросам по-прежнему существенно расходятся. США настаивают на полном прекращении обогащения урана и требуют расширить повестку диалога, тогда как иранская сторона заявляет о готовности говорить лишь о ядерной программе, отвергая переход к другим темам.

Переговоры между США и Ираном разворачиваются в условиях сохраняющейся напряжённости и дефицита доверия между сторонами, что привело к тому что, Тегеран вновь отверг условия Вашингтона, подчеркнув, что не намерен идти на уступки под давлением. Это вновь ставит вопрос о том, способны ли текущие дипломатические усилия привести к реальному сближению позиций или же пока речь идёт лишь о попытке сдержать дальнейшее обострение.

Начальник отдела Центра анализа международных отношений (BMTM) Метин Мамедли в комментарии для 1news.az отметил, что вокруг переговоров между США и Ираном в настоящее время сложилась весьма противоречивая ситуация.

По его словам, с одной стороны, ряд официальных лиц, в частности представители Министерства иностранных дел Ирана, заявляют о наличии определённого прогресса и анонсируют проведение очередного раунда переговоров уже на следующей неделе. С другой стороны, звучат и противоположные оценки, прежде всего со стороны США, где подчёркивается необходимость серьёзных уступок со стороны Ирана по ряду ключевых вопросов.

«Более того, в недавнем обращении Дональда Трампа в Конгрессе прозвучали достаточно жёсткие заявления в адрес Ирана, которые создают впечатление возможного нового вмешательства или даже нанесения удара. В этой связи однозначно говорить о реальном положении дел в переговорном процессе пока невозможно», — подчеркнул эксперт.

Говоря о позиции сторон по вопросам обогащения урана и снятия санкций, Метин Мамедли отметил, что здесь сохраняются серьёзные и принципиальные разногласия. По его словам, США настаивают на полном отказе Ирана от программы обогащения урана и передаче имеющихся запасов обогащённого материала, тогда как Тегеран заявляет, что использует и намерен использовать ядерные технологии исключительно в мирных целях.

«Переговоры проходят в закрытом формате, поэтому точной информации о том, к какому консенсусу или целям пришли стороны, на данный момент нет», — добавил он.

Комментируя наиболее вероятный сценарий развития событий, эксперт отметил, что, в случае достижения договорённостей, возможен компромиссный вариант, предусматривающий частичную или полную отмену санкций в обмен на ограничения по иранской ядерной программе. Однако пока всё это остаётся лишь на уровне предположений.

«Ситуация вокруг Ирана остаётся крайне сложной. Более того, вероятность военного удара со стороны США по Ирану сегодня достаточно высока. На это указывают и некоторые последние сигналы, включая сообщения о выводе сотрудников американского посольства в Израиле, а также ряд заявлений израильской стороны. Всё это напоминает обстановку, которая обычно предшествует крупному военному противостоянию», — отметил М.Мамедли.

Он также подчеркнул, что ситуацию усугубляют глубокие разногласия по ряду принципиальных вопросов, включая не только ядерную программу, но и тему баллистических ракет.

«Иран крайне жёстко реагирует на требования отказаться от баллистических ракет, рассматривая их как элемент собственной обороны. США же, напротив, настаивают на том, что Иран должен отказаться от этих вооружений. Все эти факторы в совокупности значительно повышают риск военной эскалации и прямого конфликта между двумя странами», — заявил эксперт.

Послесловие

Предстоящий раунд переговоров в Вене может стать определяющим для безопасности всего региона. Смогут ли стороны перешагнуть через взаимное недоверие или же мир станет свидетелем нового витка вооруженного противостояния — покажет ближайшее время.

Вюсаля Азимзаде