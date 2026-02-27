Состоялась церемония архитектурной премии «Təməl»

27 февраля состоялась церемония вручения архитектурной премии “Təməl”, учрежденной Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики. В мероприятии приняли участие официальные лица, общественные деятели, представители частного сектора, а также специалисты в области архитектуры и градостроительства.

Выступая с приветственной речью, первый заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Намиг Гумметов отметил, что ставшая традиционной премия «Təməl» превратилась в символ профессионализма, инновационного мышления и ответственного подхода к архитектуре. Он подчеркнул, что нынешний конкурс совпал с 20-летием Государственного комитета и «Годом градостроительства и архитектуры», что свидетельствует о приоритетности данной сферы в государственной политике. Было отмечено, что стратегический курс, заложенный Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, сегодня успешно продолжается Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

«Основная суть этой политики заключается не только в обеспечении планового развития городов, но и в выдвижении на первый план человеческого фактора, социального благополучия и территориального баланса», — заявил Н. Гумметов. Он добавил, что благодаря этой последовательной стратегии за последние 20 лет Комитетом проделана значительная работа по совершенствованию нормативно-правовой базы, разработке и утверждению генеральных планов, а также внедрению механизмов цифрового управления. На сегодняшний день утверждены генеральные планы 67 из 79 городов страны, по остальным работа продолжается. Параллельно достигнуты важные результаты по созданию новых населенных пунктов в регионах Карабаха и Восточного Зангезура на основе принципов энергоэффективности и экологической устойчивости.

Касаясь успехов в области международного сотрудничества, первый заместитель председателя связал проведение в Баку 13-го Всемирного форума городов (WUF13) 17–22 мая с глобальным признанием градостроительной политики Азербайджана.

Затем выступили заместитель председателя Комитета и председатель жюри Ильгар Исбатов, а также председатель правления Союза архитекторов Азербайджана Эльбай Касимзаде. Они подчеркнули важность премии для сохранения архитектурных традиций, поощрения инноваций и формирования качественной городской среды. Было отмечено, что премия «Лучший архитектурный проект года» была учреждена в 2023 году в честь 100-летия Общенационального лидера Гейдара Алиева. Основная цель инициативы, реализуемой с прошлого года под названием «Təməl», — профессиональная оценка проектов, созданных за год, развитие архитектурного искусства и повышение качества градостроительной среды.

В продолжение церемонии были объявлены результаты конкурса.

В рамках награждения авторы 15 проектов, ставших победителями в шести номинациях (отобранных из 890 заявок и 82 шорт-листов), были удостоены премии «Тямял» и почетных дипломов. Кроме того, по инициативе Союза архитекторов Азербайджана специальной наградой был отмечен молодой архитектор Нурлан Тахирли.

Джамиля Суджадинова