Идеатон «GəncVİZYON» успешно завершился при партнерстве «Nar» - ФОТО

Идеатон «GəncVİZYON», приуроченный ко Дню молодежи и организованный Фондом молодежи, успешно завершился при партнерстве выгодного мобильного оператора «Nar».

В рамках проекта 240 молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет, объединившись в 40 команд, работали над идеями по таким направлениям, как будущее образования и навыков, занятость молодежи и предпринимательство, цифровое будущее и искусственный интеллект, социальные инициативы и волонтерство, а также зеленое и устойчивое будущее. По итогам оценки менторов 10 команд вышли в финальный этап. В финальном этапе идеатона команды представили свои идеи жюри, и по результатам оценки три команды были объявлены победителями. В ходе церемонии закрытия официальные лица и партнеры подчеркнули значимость подобных инициатив в формировании стратегического мышления и ориентированного на будущее взгляда молодежи.

Отметим, что проект, организованный в соответствии с требованиями государственной молодежной политики, реализуемой под руководством Президента Ильхама Алиева, направлен на внесение значимого вклада в воспитание предприимчивого и инновационного молодого поколения.

В настоящее время оператор «Nar» обслуживает 2,2 миллиона абонентов и уже шесть лет подряд является лидером среди мобильных операторов Азербайджана по показателю Индекса лояльности клиентов. Успех компании основан на последовательно реализуемой клиенториентированной стратегии. Nar предлагает пользователям надёжные и качественные услуги связи, широкий выбор интернет-пакетов и современную технологию eSim по выгодным ценам.

На правах рекламы