Цена азербайджанской нефти превысила 86 долларов
Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста выросла по сравнению с предыдущим показателем на 6,56 доллара США, или 8,2% и составила 86,16 доллара США.
Об этом Trend сообщает со ссылкой на источник на нефтяном рынке.
Отмечается, что цена азербайджанской нефти Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан выросла на 6,14 доллара США или 8%, и составила 82,93 доллара США за баррель.
Цена нефти марки URALS повысилась на 6,45 доллара США или 14,5% по сравнению с предыдущим показателем и составила 50,67 доллара США за баррель.
Цена нефти Dated Brent, добываемой в Северном море, выросла на 7,05 доллара США или 9,1% по сравнению с предыдущим показателем и составила 84,87 долларов США за баррель.
В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена барреля нефти заложена на уровне 65 долларов США.